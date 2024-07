Torres afirma que el multifuncional encarà trigarà a arribar al país

El multifuncional encara trigarà a arribar a Andorra. O almenys això sembla segons les declaracions emeses pel ministre de Turisme, Jordi Torres, en relació amb la possibilitat que un espai d'aquestes característiques pugues acollir un esdeveniment tan multitudinari com el concert de David Guetta que s'havia de celebrar aquest darrer diumenge i que, finalment, es va veure cancel·lat per l'avís de tempesta elèctrica. "El multifuncional, evidentment, és un equipament essencial per al nostre territori, però ara mateix tenim altres problemes sobre la taula que són molt més importants a l'hora de destinar-hi recursos públics", ha apuntalat Torres, fent referència a l'actual problemàtica de l'habitatge pel qual està travessant el país.

A més, el titular de la cartera de Turisme ha indicat que, precisament per la partida pressupostària dedicada ara mateix a la vivenda a preu assequible, la resta d'inversions governamentals s'han vist certament disminuïdes: "El pressupost no ho suporta tot i al final hem hagut de prioritzar, prioritzant la qüestió de l'habitatge", ha esmentat.

Per altra banda, i qüestionat per la presa de decisió de Govern d'anul·lar l'esdeveniment, Torres ha continuat en la línia de les declaracions d'ahir de Betim Budzaku, director d'Andorra Turisme, i ha posposat la reunió de reflexió al setembre: "De cara al setembre, ja amb el cap més fred, veurem de quina manera es pot redefinir". Així i tot, el ministre ha lamentat el transcurs de l'afer, fent especial esment en què ells eren els primers interessats a que aquest no es cancel·lés, una situació "inevitable" a causa de les previsions meteorològiques de llampecs i de tempestes amb avís groc, i un informe de Protecció Civil en el qual es posava en risc la seguretat de les persones. "No hi va haver més opció que cancel·lar", ha afegit, tot i que la previsió de celebració del concert era entre les 22.00 i les 22.30 hores, amb una durada d'hora i mitja aproximada, i els primers llamps i trons no es van deixar veure fins a les 00.15 hores.

Torres ha continuat la seva intervenció demanant disculpes a tots els assistents que no van poder gaudir del concert del DJ francès, la xifra dels quals s'elevaria més enllà dels 10.000. "Pràcticament, un 80% de les entrades venudes eren de gent de fora", ha apuntat, assumint el fet que es pugui tractar d'una decepció per a tots ells. Així i tot, el ministre ha volgut recalcar de nou que "no ens podíem permetre de desenvolupar un esdeveniment amb unes previsions que eren totalment desfavorables per a la seguretat de les persones".

David Guetta sí que va cobrar el seu caixet

La pregunta era inevitable i a Torres no li va quedar més remei que confirmar el que ja era una realitat: David Guetta sí que va cobrar el seu caixet per la seva actuació a l'Andorra Mountain Music, tot i que aquesta no es va acabar donant. Tanmateix, el titular de Turisme ha recalcat que l'import d'aquest ha vingut per part de Live Nation i no per Govern: "Nosaltres érem patrocinadors, l'organitzador principal era Live Nation i teníem un contracte amb ells", fent incís en què l'empresa "sí que ha satisfet el caixet de Guetta".

El ministre ha deixat clar, a més, que l'asseguradora contractada sí que cobrirà totes les despeses, ja que no es van acabar obrint les portes del recinte en cap moment. "Per això es va intentar apurar fins a l'últim moment. Si s'hagués obert les portes, no hi hauria hagut la cobertura de l'assegurança", ha explicat. D'aquesta manera, i segons sembla a priori, la no celebració del concert de Guetta no suposarà cap despesa extra per a Govern, el qual haurà de veure si destina aquests diners en un altre esdeveniment d'aquestes característiques o en un altre tipus d'inversió.