Els assistents al no concert de Guetta afirmen sentir-se «decebuts»

Les queixes per part dels assistents a la cancel·lació del concert de Guetta no s'han fet esperar. Més de 10.000 persones esperaven durant dies la cita amb el DJ francès, trobant-se a escasses d'hores de la celebració que s'anul·lava l'esdeveniment per la previsió de tempestes. Del total de públic que s'hi esperava, el 82% era de fora de les fronteres andorranes, provinent de 22 països diferents.

Una d'aquestes assistents era la Lisa, qui juntament amb una amiga es van apropar des d'una ciutat catalana per gaudir del que seria l'esdeveniment més multitudinari de tota la història d'Andorra. "Clarament, estem molt decebudes", ha apuntalat l'esmentada, qui en arribar a la zona on suposadament s'havia de celebrar el concert de Guetta, es va trobar de cop amb la notícia: "L'obertura de portes era a les 17.00 i nosaltres vam arribar sobre les 18.00 hores, però ens va estranyar molt que, estant cada vegada més a prop, no s'escoltés res de res i tothom anés en sentit contrari", ha afegit en declaracions a EL PERIÒDIC.

Va ser en aquell moment quan els van explicar que la cita amb el DJ francès s'havia cancel·lat definitivament per risc de tempesta elèctrica, un concepte que Lisa situa sota cometes en no creure que fos realment així. A més, sobre el reemborsament de les entrades, ha apuntalat que no els van donar gaire més informació, més enllà "que estiguéssim atentes a les xarxes socials".

En una línia semblant es va pronunciar la Judit, una de les 'poques' assistents que sí que provenia d'Andorra. "Ens va semblar estrany que no obrissin les portes, hi havia gent que portava gairebé dues hores fent cua al sol, feia molta calor i ningú comunicava res", ha explicat, tot destacant que, segons li havien confirmat a ella extraoficialment, sí que hi havia gent que entorn les 15.00 hores ja tenia constància que no se celebraria el concert.

Va ser ja cap a les 17.25 hores quan se'ls va anunciar per megafonia que no hi hauria concert a causa d'alt risc de tempesta elèctrica: "Molta gent es pensava que era una broma i van dirigir-se a les autoritats per demanar informació, però continuaven sense dir res", ha asseverat. A partir d'aquí, la Judit i el grup d'amics que l'acompanyava va decidir marxar del recinte en veure que es tractava d'una decisió ferma, però la sorpresa va arribar en trobar-se que "baixant cap al centre, no hi hagués la Policia o passés un cotxe anunciant que finalment no es feia el concert". A més, també es van trobar cap a les 18.30 hores amb molta gent que continuava pujant cap a El Tarter, la qual no era coneixedora de la decisió presa per Protecció Civil i Govern.