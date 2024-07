Les xifres d'assistència al Cirque du Soleil, "sensiblement per sota" de les registrades l'any passat

Les xifres d'assistents a l'espectacle 'Sublim' del Cirque du Soleil estan "sensiblement per sota" si es comparen amb les registrades l'any passat el mateix mes. Així ho ha manifestat el ministre de Turisme, Jordi Torres, en el marc de la presentació de la tercera edició de l'Andorra Taste. Torres ha argumentat que només "estem parlant d'unes 1.500 persones menys que en edicions passades", una dada que ha ponderat explicant que les xifres d'entrada de vehicles al Principat durant aquest mes "no està sent la prevista".



Tanmateix, el titular de la cartera de Turisme ha justificat que s'ha de tenir en compte que "aquesta edició ha començat tard, però acabarem una miqueta tard". Així i tot, Torres ha apuntalat que "recordem que les dades de l'any 2023 van ser molt bones", afegint que l'esdeveniment també "va començar abans". Finalment, "la valoració total s'haurà de fer quan s'acabi el mes", ha remarcat el ministre.

