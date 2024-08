Carabaña: "Ha estat la millor experiència de totes"

Nahuel Carabaña va tancar ahir la seva primera cita olímpica sense accedir a la final dels 3.000 obstacles després d'assolir la setena plaça –passaven els cinc primers–, però s'ha mostrat molt content al respecte: "Com a experiència ha estat la millor de totes fins ara". "Córrer en un estadi ple amb tothom abocant-se amb tu... estava molt motivat. L'ambient m'ha agradat molt i espero repetir-ho", ha afegit el corredor, esmentant que el d'ahir va ser el millor dia d'atletisme que ha viscut mai després de participar, veure la resta de competicions, una entrega de medalles i el rècord del món d'Armand Duplantis en salt de perxa. "No puc demanar més", ha asserit el tricolor.

L'atleta nacional, demanat per una valoració de la seva prova, ha comentat que les sensacions van ser bones. "Em vaig veure lluitador tot i ser una carrera que no esperava així", ha explicat, destacant que va donar el màxim però que els rivals van estar millor. Cal destacar que amb la marca que va assolir, 8'19''44, es va quedar a quatre segons del cinquè classificat en la seva sèrie, l'indi Avinash Sable. Tot i això, en cas d'haver assolit el mateix temps en qualsevol de les dues altres sèries, l'andorrà hauria tingut opcions de plaça per a la final. Però, "el temps és relatiu i cada cursa és un món, vam tenir mala sort perquè els rivals van sortir molt de pressa i van jugar les seves cartes", ha indicat, concretant que no sabrem si prenent part en la primera o la tercera mànega s'hagués classificat.

Carabaña, optimista, no abaixa els braços i ja se centra en les pròximes cites i en repetir participació en els Jocs: "Sé que arribaré a aquesta final tard o d'hora". Les pròximes olimpíades seran a Los Angeles el 2028, data marcada amb vermell al calendari del pirenaic, tot i que abans també es vol centrar en el Mundial del Japó de l'any vinent, en el qual per accedir es necessita una mínima de 8'15. L'atleta ha reconegut que està en el seu millor moment pel que fa a l'estat físic, i que ara ja enceta un nou cicle olímpic amb la voluntat de continuar "fent les coses com fins ara". No es marca cap límit tot i ha assegurat que encara té moltes coses per millorar, aspecte que li agrada perquè vol dir que encara té molt potencial pel davant. "Cada vegada ho gaudeixo més i crec que és així com surten les coses", ha completat.

En darrer lloc, l'andorrà ha esmentat que el marroquí Soufiane El Bakkali "guanyarà la prova indiscutiblement".

Per part de l'entrenador de Carabaña, Kevin Poulet, la cita d'ahir va suposar la cirereta a nou anys de feina. "Cada any ha sortit un objectiu complert, tot han sigut passes endavant i ara toca continuar", ha comentat. Des de la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA), el seu president, Josep Maria Missé, s'ha expressat en la mateixa línia. "El Nahuel és l'exponent principal de la federació, la qual ha deixat de participar per competir. Ell és un inspirador per a la resta d'atletes, i tant de bo puguem repetir més dies com el d'ahir", ha indicat.