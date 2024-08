El calendari dels andorrans

Punt de partida. Després de la cerimònia d'inauguració d'ahir, els Campionats del Món UCI de BTT de Pal Arinsal han donat avui el tret de sortida amb els primers entrenaments oficials. En aquest espai, farem un repàs dels participants andorrans, en quines disciplines prenen part i en quins horaris.

Doncs, en aquests segons mundials que acull el Principat participaran un total de sis corredors: en Cross-Country hi haurà Jèssica Cruz, Roger Turné, Xavi Jové, Kilian Folguera, i Oriol Pi – aquest darrer també en Cross-Country Short Track –, i Arnau Graslaub en Descens.

Com que la primera cita serà la de Descens (DHI), obviant els entrenaments començarem per aquesta. Es tracta d'una disciplina que consisteix a baixar per camins de muntanya amb un recorregut marcat, generalment molt tècnic, en el menor temps possible. En aquest sentit, és una disciplina que requereix molta habilitat, control i resistència, ja que els corredors han d'afrontar pendents pronunciades, corbes tancades, salts, roques, arrels d'arbres i altres obstacles que poden ser naturals o artificials.

Com s'ha esmentat, en aquesta prova només hi haurà un representant del Principat, tot i que inicialment anaven a ser dos. El primer entrenament serà demà, de les 15.30 a les 17.30 hores, abans de tenir un darrer entrenament el dijous (de 14.30 a 15.30 hores) per després passar a les classificatòries, a les 15.45 hores. En cas d'assolir el passi en aquesta ronda, en la qual ho fan els 80 millors classificats, Graslaub prendria part en la final de la disciplina, el dissabte a les 14.00 hores.

La resta de pirenaics, com també s'ha dit, participaran en Cross-Country (XCO), tot en Èlit a excepció de Turné, en sub23, i de Pi, qui també correrà en Cross-Country Short Track. Es tracta d'un circuit de quatre quilòmetres amb pujades i baixades amb curses de tipus 'mass start', en les quals tots els corredors comencen al mateix temps i guanya qui travessa primer la línia de meta després de completar el nombre estipulat de voltes.

Anirem per ordre de calendari. Aquesta tarda han tingut lloc els entrenaments oficials en categoria masculina i femenina, entre les 14.30 i les 17.30 hores. Demà seran entre els 09.30 i les 12.30 hores i dijous de 09.00 a 13.00 hores. Després d'un darrer entrenament el dissabte (de 10.00 a 12.00 hores), no serà fins al diumenge quan arribarà l'hora de la veritat, primer amb la prova sub23 (11.00 hores), seguida de la femenina (13.30 hores) i la masculina (15.30 hores), totes dues Èlit.

En darrer lloc, cal apuntar que el Cross-Country Short Track, una variant de l'XCO que es caracteritza per ser més curta i intensa, tenia programat per a avui les classificatòries (13.30 hores), però l'organització va decidir canviar-ho i passar a tots els corredors directe a les finals de divendres, a les 18.15 hores.