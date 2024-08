Els tricolor, amb els objectius clars

Amb la inauguració feta, els Campionats del Món UCI de BTT ja han donat el tret de sortida i amb ell, els sis andorrans que hi prenen part. Aquest matí, cinc d'ells (a excepció de Kilian Folguera), juntament amb el president de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart, i el director tècnic d'aquesta, Ivan Vila, han parlat amb els mitjans de comunicació abans de començar la seva participació.

Tothom amb l'objectiu clar, el qui s'ha mostrat amb un puntet més de motivació i optimisme ha estat Arnau Graslaub. El 'rider' serà l'únic participant tricolor en Descens després que Àlex Iscla decidís deixar de competir per falta de motivació, un fet que no l'ocupa, i se centra a fer un bon resultat. "La cosa està difícil, està clar, però si ha de passar ha de ser a casa", ha apuntat, afegint que la fita que es marca és accedir, dins els 80 millors, a la final. "M'he despertat sabent que classificaré", ha dit entusiasmat, "pels meus nassos".

Amb un altre paper important es troben Jèssica Cruz i Xavi Jové, amb experiència internacional. La primera ha reconegut que la cita fa molt de "respecte" pel nivell que hi ha, però que està molt motivada i amb moltes ganes. També ha apuntat que el recorregut és similar al de Copa del Món, per la qual cosa ja "tenim el puntet", i que l'objectiu és "aguantar el màxim possible" i que seria molt positiu "millorar el temps de l'any passat". Cruz és l'única dona andorrana en la cita: "Tant de bo pugui motivar a noies per posar-se al món del ciclisme de muntanya". Per la seva part, per a Jové seran els segons Mundials en XCO, en els quals es marca fer el màxim de voltes possible: "Tres, quatre i si puc, cinc".

Precisament, Jové ve de participar en la Swiss Epic amb Roger Turné (22è lloc), qui s'estrenarà en categoria sub23 en un Campionat del Món. "Està complicat perquè corro amb gent més gran i amb més experiència, però això no és excusa per no donar-ho tot", ha comentat el ciclista, assenyalant que la fita és que no el doblin i que acabar cada volta "seria fantàstic".

En aquest sentit, l'objectiu d'Oriol Pi és també completar totes les voltes, tal com va avançar en una entrevista per a aquesta casa. "Soc relativament novell en aquest món i la intenció és aguantar el màxim amb els 'toros' [...] Arribo en el millor moment de forma de tot l'any i espero que es vegi reflectit". Pi és l'únic que pren part en dues categories, ja que a banda de Cross-Country també participa en Cross-Country Short Track. D'aquesta darrera es feien avui les classificatòries, però l'organització ha decidit passar a tots els corredors directe a les finals de divendres. "Té una part positiva perquè són més dies de cursa i menys desgast, tot i que ja estàvem mentalitzats per córrer avui", ha explicat al respecte.

En darrer lloc, des de la FAC han destacat que aquest és un any molt important per a la federació perquè és l'any de la culminació del programa ARCA (Alt Rendiment Ciclisme Andorrà), el qual va ser creat fa set anys amb la voluntat de tenir entre sis i vuit corredors a aquests Mundials. "Ho hem fet i la majoria dels 'riders' són joves amb molta progressió que arriben amb bona preparació", ha comentat Riart, indicant que a poc a poc van arribant al nivell de Copa del Món. "Continuarem treballant per tenir algun dia un Joan Verdú en ciclisme, ara és anar picant pedra", ha finalitzat, afegint que acollir a casa cites com la d'aquesta setmana o els Jocs dels Petits Estats de l'any vinent ajuden que més joves s'iniciïn en aquest esport.