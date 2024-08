Graslaub accedeix a la final de Descens

Era el qui més optimisme i confiança va mostrar durant la xerrada amb els mitjans de comunicació, el dimarts, i avui ha assolit l'objectiu que es va marcar: accedir a la final de Descens. Així, Arnau Graslaub ha finalitzat entre els 80 millors i prendrà part el dissabte, a partir de les 14.00 hores, de l'última ronda de la disciplina.

El 'rider' tricolor ha sortit el 13è dels 97 participants, i ha acabat en el 78è lloc amb un temps de 2:58.901, a poc més de 19 segons del primer classificat, el francès Loïc Bruni (2:39.700).

Cal destacar que Graslaub ha baixat amb unes molèsties al braç que porta arrossegant, cosa que "m'ho ha posat més difícil", ha esmentat el corredor després de la baixada. En aquest sentit, ha comentat que quan ha vist el temps que ha assolit ha pensat que ho podia haver fet "molt millor", i que ara se centrarà en la recuperació del braç. Demà té un altre entrenament, de les 11.00 a les 13.00 hores, el qual en Copa del Món no es fa: "Amb més volum de càrrega i aquest ritme no arribo al dissabte, veurem com ho fem".

La jornada

La jornada ha començat amb la final júnior femenina, en la qual Erice Van Leuven s’ha mostrat intractable i s’ha adjudicat el mallot de l’arc de Sant Martí gràcies a la seva baixada de 2:59.891. La final masculina ha estat més ajustada i no s’ha decidit fins que el darrer 'rider' ha completat el seu descens. Finalment, ha estat Asa Vermette qui s’ha imposat amb un registre de 2:39.185. En Èlit, com s'ha esmentat, el gran favorit i líder de la classificació de les World Series, Loïc Bruni, ha estat el més ràpid amb un registre de 2:39.700, fent una clara declaració d’intensions de cara a la final. En la classificatòria femenina, la francesa Myriam Nicole ha assolit el millor registre (3:03.286).

Els plats forts

Els Campionats del Món UCI de BTT de Pal Arinsal viuran demà una jornada intensa en la qual es posaran en joc fins a sis mallots de l’arc de Sant Martí. Totes les finals es concentraran a la Caubella, epicentre de les proves de Cross-Country, i l’acció arrencarà a les 10.00 hores amb la final júnior femenina de Cross-Country Olímpic (XCOO), seguida de la masculina a les 12.00 hores. Els plats forts de la jornada arribaran a la tarda, a partir de les 16.00 hores, amb les curses sub23 i Èlit de Cross-Country Short Track (XCC), la cursa més explosiva i la que es preveu més ajustada. A més, serà la primera ocasió per veure a totes les estrelles de la disciplina juntes, entre els quals hi haurà els campions olímpics Pauline Ferrand-Prévot i Tom Pidcock. La principal absència en la cursa masculina serà Nino Schurter, però no hi faltaran alguns dels favorits, com el guanyador de la prova de Short Track a la Copa del Món de Pal Arinsal de l’any passat, Luca Schwarzbauer, o el vigent campió de la disciplina Samuel Gaze, entre molts altres, així com el representant andorrà Oriol Pi.