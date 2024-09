Brayan Pinto continuarà vestint la samarreta de l'ENFAF.

"Ens enorgulleix anunciar-ho [...] El seu compromís és inqüestionable i és un jugador que compta amb molta experiència al camp i ajuda tant dins com fora de la pista", van esmentar des de l'ENFAF envers el seu màxim golejador el curs passat. Cal recordar que l'equip està encara sense entrenador després de la marxa de Jona Pérez i que la lliga regular la començaran el 28 de setembre contra el CCR Castelldefels.

Per Pol Forcada Quevedo

