Álvaro Martín: "L'equip està creient amb el que fa"

A títol personal es troba bé: "Molt acollit pels companys i em sento important per al conjunt" . Martín va ser titular contra el Bilbao Athletic, tot i que va marxar substituït al minut 68, i en el darrer duel contra el Barça Atlètic li van valer només cinc minuts, sortint de la banqueta, per donar la victòria a l'FC Andorra.

Per Pol Forcada Quevedo

