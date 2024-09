L'efecte "darrera hora" consolida un agost amb un 86,22% d'ocupació hotelera

La Unió Hotelera ha emès un comunicat valorant de manera positiva l'ocupació hotelera del mes d'agost, destacant que aquest any el mes ha tingut "cinc setmanes pràcticament senceres", un fet poc habitual en altres anys. Segons les dades presentades, l'ocupació mitjana ha arribat al 86,22%, superant així la xifra de l'any passat, la qual va ser del 80,70%.

Un dels factors destacats per la Unió Hotelera ha estat l'efecte de "darrera hora", el qual s'ha mantingut després de la pandèmia i que sembla haver-se consolidat com una tendència entre els visitants que reserven a últim moment. "Aquest efecte ha vingut per quedar-se", afirma el comunicat, indicant que el comportament de les reserves ha continuat sent imprevisible, però amb resultats satisfactoris.

A més, la Unió Hotelera subratlla el retard en l'arribada de turistes al país durant el mes de juliol, que ha atribuït a la celebració d'esdeveniments esportius de gran envergadura a escala europea, com l'Eurocopa de futbol i els Jocs Olímpics. Tot i aquest descens inicial, el mes de juliol va acabar recuperant-se progressivament. Per contra, el mes d'agost ha registrat un augment d'arribades, especialment durant la "quinzena central", on l'ocupació ha estat "prop del 90%".

Un altre esdeveniment que ha contribuït a augmentar l'ocupació durant aquest mes ha estat la Copa del Món de BTT, la qual ha ajudat a incrementar el flux de visitants durant la darrera setmana d'agost. Segons la Unió Hotelera, "qualsevol esdeveniment que porti turistes al país és d’agrair", i han ressaltat que aquest tipus d'esdeveniments són un clar exemple de l'impacte positiu que poden tenir en el sector turístic.