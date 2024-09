Arnau Rodríguez i Christian Regalo renoven amb l'ENFAF.

L'ENFAF Construccions Modernes continua el període de renovacions i ja s'enfila a les nou, doncs després de sumar la setmana passada la del segon capità, Brayan Pinto, darrerament ho han fet Arnau Rodríguez i Christian Regalo, dos dels jugadors més destacats del conjunt que repetirà curs a Tercera Divisió Nacional de futbol sala.

Pel que fa a Rodríguez, des del club s'ha apuntat que es tracta d'un jugador "amb caràcter, personalitat i molta potència que ens ajudarà a continuar creixent per assolir els nostres objectius", mentre que de Regalo han assenyalat que "la seva verticalitat, velocitat, intensitat i instint golejador, juntament amb la seva dedicació i talent, són fonamentals per als nostres èxits. Amb ell al camp, estem preparats per afrontar la nova temporada amb més força i passió que mai".

Cal apuntar que els dos punta de llança tricolors, els quals també són uns habituals de la selecció nacional, van sumar 25 gols el curs passat: 13 de Regalo i 12 de Rodríguez.

Amb la plantilla gairebé confeccionada, tot apunta que el germà d'Arnau Rodríguez, Oriol Rodríguez, també defensarà enguany la samarreta de l'ENFAF. Aquest, fins ara, havia estat a l'AE Penya Esplugues, però el club català ja ha compartit els dorsals de cara la temporada 2024/25 en la qual no apareix Rodríguez, qui ja va jugar els partits de pretemporada amb els pirenaics davant el Futsal Vilomara i el Covisa Manresa. Qui sí que continuarà a l'Esplugues és 'Roge' da Silva després de renovar per un any.