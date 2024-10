Clotet ho deixa clar: "Des de la FAN hem de fer uns Jocs excepcionals"

Després de resoldre, per dir-ho d'alguna manera, 'l'afer' COA, l'esport andorrà ja està centrat en la principal cita de l'any vinent: els Jocs dels Petits Estats. Tant és així, que el president de la Federació Andorrana de Natació, Joan Clotet, ha indicat en declaracions a aquest mitjà que des de la FAN "hem de fer uns Jocs excepcionals". Evidentment perquè seran a casa, però també perquè per primera vegada la natació artística prendrà part del programa oficial de la cita.

Clotet no s'amaga i assenyala que des de fa molt de temps que a la federació de natació estan mans a l'obra, així com els esportistes, els quals s'estan preparant per donar-ho tot. Envers la incorporació de la natació artística, reconeix que "és un orgull". En aquest mateix sentit es va mostrar la seleccionadora de la disciplina, Estel Ferreras, en una entrevista al juny per aquest mitjà, indicant tot l'esforç que hi ha darrere. "Venen mesos de lluita, i esperem que estant totes unides – nedadores, coordinadora i ella – surti tot bé i representar Andorra amb les millors condicions possibles. Que el país se senti orgullós del que és la natació artística dins el Principat", deia.

Una cita de promoció

Els Jocs dels Petits Estats de l'any vinent també serviran per promocionar l'esport. Així ho ha indicat el president de la FAN, qui evidentment ho exporta al seu terreny: "Els clubs del país ajuden molt, i la gent podrà veure que no només podrà competir a Catalunya o Espanya, sinó que ho poden fer en uns Jocs dels Petits Estats", ha incidit, afegint que així poden representar el país, un fet que permet donar encara "més il·lusió als atletes". Així mateix, Clotet recorda que des de la Federació Andorrana de Natació, pel que fa a la promoció als Jocs, abans "havíem estat molt forts, però després es va anar diluint molt". Ara bé, des que ell hi va arribar ara fa quatre anys, "hem tornat a donar-hi aquesta força que es mereix".