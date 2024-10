Concòrdia rebutja el model de treballadors transfronterers proposat per la CEA.

El grup parlamentari de Concòrdia ha expressat la seva disconformitat amb la proposta de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) sobre el model de treballadors transfronterers, que suggereix Luxemburg com un exemple a seguir, amb un 50% dels seus treballadors en aquesta situació. La CEA va esmentar que aquest model "podria ser un bon model a estudiar per acomodar les necessitats futures de les empreses andorranes". No obstant això, Concòrdia demana un posicionament clar de la patronal per garantir que totes les persones que treballin a Andorra puguin viure al país, independentment del seu poder adquisitiu.

En resposta a aquesta proposta, Concòrdia ha reiterat la importància de trobar solucions conjuntes per a la problemàtica de l'habitatge, ja que actualment molts residents es veuen obligats a marxar a causa de l'alt cost de la vida i la manca d'oferta d'habitatges de lloguer. El grup subratlla que "viure fora d'Andorra ha de ser una elecció, no una obligació" i que cal abordar aquesta situació amb serietat.

Concòrdia defensa que el model de benestar ha de guiar l'economia, prioritzant la cohesió social i garantint l'accés a serveis públics essencials com l'educació i la sanitat. La formació política continuarà treballant per limitar la inversió estrangera en immobles, reformar la fiscalitat per penalitzar l'especulació i donar prioritat als residents en l'accés a l'habitatge. A més, asseguren que continuaran dialogant amb la CEA per garantir que Andorra sigui un país dinàmic, inclusiu i just.