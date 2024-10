La lluita diària contra l’estigma de les malalties mentals

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, diversos participants en l’acte celebrat avui a Andorra han posat en relleu la importància de trencar l’estigma que encara envolta la salut mental al país. Un dels principals missatges compartits per les persones implicades és la necessitat de donar més visibilitat a les malalties mentals, així com promoure un canvi en la manera en què la societat les percep i les tracta.

La presidenta de l'Associació en Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA), Sandra Cano, ha insistit en la rellevància de parlar obertament sobre la salut mental durant tot l’any i no només en dies puntuals com el d’avui. "Ens agradaria que la salut mental estigués de moda, però d'una manera positiva, donant visibilitat a les famílies i parlant-ne sense por ni vergonya", ha assenyalat Cano. Segons ella, és vital que es reconegui la realitat de les malalties mentals per poder tractar-les adequadament i ajudar aquelles persones que en pateixen, especialment els joves en situació de vulnerabilitat. L’associació que presideix treballa de manera contínua per oferir suport als joves que corren el risc de quedar exclosos socialment, una problemàtica que sovint s’agreuja quan les malalties mentals no es tracten a temps.

Per la seva banda, el cap de l'àrea de salut mental del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Carlos Mur, també ha volgut destacar la importància de lluitar contra l'estigmatització de la salut mental. "Visibilitzar i donar veu a les persones amb trastorns mentals és essencial per combatre l'estigma i la discriminació que moltes han arrossegat al llarg de la seva vida", ha assenyalat Mur, tot subratllant que "actes com el d’avui ajuden a conscienciar la societat sobre la realitat que viuen moltes persones amb malalties mentals", la qual cosa és fonamental per a la seva inclusió i recuperació.

Mur també ha posat en relleu tres aspectes clau que considera imprescindibles per millorar la situació de les persones amb trastorns mentals. En primer lloc, ha destacat la necessitat de donar veu a aquestes persones i de visibilitzar els seus problemes per combatre l'estigma; en segon lloc, ha parlat de la rellevància de l'esport com una eina de socialització i prevenció de problemes de salut mental, subratllant que l'activitat física promou hàbits saludables que poden ajudar a prevenir i tractar aquests trastorns. "Els valors de l'esport col·lectiu ajuden molt a tractar i prevenir problemes de salut mental", ha esmentat Mur. Finalment, el cap de l'àrea de salut mental del SAAS ha assenyalat que la col·laboració i el suport mutu són essencials per fer front a aquesta problemàtica: "El sumatori de tots som més forts que les individualitats", ha remarcat.

Qui també ha estat present a l'acte és el coordinador clínic de l'àrea de salut mental del SAAS, Josep Ramos Casadevall, qui ha posat en valor la importància de normalitzar les malalties mentals. Segons ell, jornades com la d’avui són "un pas endavant per desestigmatitzar i normalitzar la salut mental", ja que permeten abordar obertament una problemàtica que afecta moltes persones, però que sovint es manté en silenci per por a la discriminació.

Ramos ha destacat la necessitat que Andorra, com altres països del món, faci un esforç constant per lluitar contra l’estigma que acompanya les malalties mentals. "És molt important que lluitem per normalitzar la malaltia mental i que cuidem les persones que la pateixen com ho faríem amb qualsevol altra malaltia", ha afirmat, tot posant èmfasi en la importància de la col·laboració entre els professionals del sector sanitari, les famílies i la societat en general per tal de garantir que les persones amb malalties mentals rebin l’atenció i el suport que necessiten.

Així i tot, l’acte d’avui ha posat de manifest que, malgrat els avenços, encara queda molta feina per fer en termes de sensibilització i visibilització de les malalties mentals. Les intervencions de Cano, Mur i Ramos han coincidit en un mateix punt: la necessitat d’abordar la salut mental com una prioritat de salut pública i de continuar treballant per una Andorra més inclusiva i conscient de la importància de cuidar la salut mental de tots els seus ciutadans.