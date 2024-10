Govern tanca l'ensopegada Grifols amb la dissolució de la societat

Aquest matí, la ministra de Salut, Helena Mas, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, han comparegut per informar de la situació actual del projecte Grifols. En ella, ambdues ministres han anunciat el retorn de la compravenda en participacions de l'AR+I (Andorra Recerca i Innovació) amb la multinacional, així com la recuperació de la cessió de l'ús del terreny. En l'acord signat, la biofarmacèutica ha adquirit el 20% de les participacions de l'AR+I i ha efectuat la transferència de 200.000 euros a l'entitat de recerca, completant així el retorn de la inversió feta per l'empresa. Alhora, s'ha confirmat la dissolució de la societat conjunta amb Grifols.

Així i tot, Mas ha destacat que la col·laboració amb Grifols representava "una aposta per la recerca científica i la diversificació econòmica del país". El projecte, el qual se centrava en la investigació en immunologia, segons l'Executiu, buscava "donar respostes a malalties com el càncer, les neurodegeneratives i les cròniques". Per la seva banda, la titular de la cartera de Salut ha manifestat que el laboratori pretenia, a més, "retindre talent científic", com el cas de la doctora Marquet, i atreure altres institucions com la Fundació Josep Carreras. Tot i els avantatges del projecte, Govern es referma en el fet d'haver recuperat tota la inversió feta: "Amb aquest acord, hem aconseguit recuperar la totalitat dels imports invertits", ha remarcat Mas.

Pel que fa a la proposta del grup parlamentari Socialdemòcrata de realitzar un concurs internacional per al desenvolupament d'un projecte dins del sector, Marsol ha ponderat que "es tracta d'una opció complexa", ja que molts països competeixen per desenvolupar iniciatives d'aquesta envergadura. "No serà fàcil", ha advertit, tot insistint que el Govern manté la seva aposta per Grifols.

Durant la compareixença, Mas ha aclarit també que, malgrat la rellevància del projecte de recerca, "no es poden barrejar els objectius del laboratori amb la creació d'una agència del medicament", apel·lant a la intervenció feta per la consellera, Carine Montaner, en la qual ha retret el fet de no comptar amb una agència pròpia. En aquest sentit, la ministra de Salut ha recordat que Andorra manté "una bona entesa amb les agències de medicaments d'Espanya i França", fet que fa innecessari establir-ne una pròpia. A més, la titular de Salut ha afirmat que el laboratori de Grifols era un espai de recerca de bioseguretat, tal com va quedar certificat després de la revisió del projecte per part del ministre Benazet.