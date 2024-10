Marsol reconeix un excés de "prudència" en la gestió del projecte de Grifols

Aquest matí, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la ministra de Salut, Helena Mas, han comparegut per donar explicacions sobre el projecte de Grifols, reconeixent que les negociacions amb la multinacional es van dur a terme amb una "prudència excessiva". Marsol ha explicat que Govern confiava en el projecte i va insistir en la seva continuïtat, però finalment la companyia va decidir no continuar endavant.

El projecte va començar l’abril de 2021 amb la signatura de tres acords que establien la creació d’un laboratori de recerca a través d’una col·laboració público-privada, amb una participació accionaria del Govern a través d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i la cessió d’un terreny a la Farga d’Ordino. El 30 de juliol d’aquell mateix any es va formalitzar la societat Grifols Pirineus Research Center, amb Grifols com a propietari del 80% i l’AR+I amb el 20%. A partir d’aquell moment, Grifols es comprometia a construir el laboratori, mentre que Govern aportaria 200.000 euros anuals durant 25 anys per promoure la recerca.

Segons Marsol, Grifols va presentar el projecte el mes d’agost de 2022, més tard del termini pactat, fet que va provocar el malestar de la companyia. "Grifols va expressar el seu neguit pel retard en les gestions i per l’aparició de la situació als mitjans de comunicació", va afirmar la ministra. El Comú d’Ordino va començar a analitzar el projecte, però la relació amb Grifols es va deteriorar progressivament.

El 23 d’abril de 2023, en una junta general extraordinària entre representants del Govern i la família Grifols, la multinacional va exposar les dificultats per continuar amb el projecte. Segons Marsol, la situació de Grifols havia canviat i estaven desenvolupant projectes similars a Barcelona i Madrid, la qual cosa cobria el sud d’Europa, fent innecessària una instal·lació similar a Andorra. "Ens van explicar que la seva situació havia evolucionat i que no veien viable continuar aquí", ha detallat Marsol. Tot i els esforços del Govern per trobar una solució, Grifols ha manifestat finalment la seva decisió de no continuar endavant amb el projecte.

Marsol ha reconegut que potser el Govern "va ser massa prudent amb tot el que estava passant" i va afegir que les grans empreses "no solen acceptar bé l’exposició mediàtica". Tanmateix, ha negat que el Govern hagués "suplicat" a Grifols perquè es quedés, sinó que es creia fermament en el projecte per la seva gran oportunitat per al país. "Nosaltres no vam suplicar, nosaltres vam insistir perquè crèiem en el projecte", ha subratllat la ministra.

Pel que fa a les crítiques del grup parlamentari Socialdemòcrata, el qual acusa l'Executiu d’amagar informació, Marsol ha assegurat que no s’ha ocultat res. "No se us ha amagat cap tipus d'informació", ha afirmat, tot recordant que el projecte era dinàmic i es modificava a mesura que avançaven les negociacions. A més, ha justificat la discreció durant les converses amb Grifols per la seva naturalesa empresarial i la necessitat de portar les negociacions amb prudència.