Montaner proposa destinar el terreny del Prat de Fraga a habitatge

La utilització del terreny de Prat de la Farga, lloc on s'anava a contruir el laboratori P3 de Grifols, per la construcció d'habitatges a preu assequible. Aquesta ha estat la proposta que ha suggerit la consellera general d'Andorra Endavant Carine Montaner durant la sessió de compareixença de la ministra de Presidència, Conxita Marsol, i la ministra de Salut, Helena Mas, sobre el futur del terreny. La proposta ha esdevingut després de la confirmacfió de la dissolució de la societat entre Govern i Grifols.

Montaner ha qüestionat la viabilitat del projecte des dels seus inicis, posant èmfasi en les condicions del pacte de socis, que, segons ella, incloïen clàusules confidencials contràries a les lleis andorranes. A més, ha criticat la cessió del terreny durant 25 anys a canvi de 200.000 euros anuals, qualificant-ho de "mal negoci per a Andorra". Montaner ha instat el Govern a buscar altres usos per al terreny, i ha suggerit que es podria destinar a solucionar la crisi d’habitatge al país. "Hi ha moltes coses que es poden fer amb aquest espai", ha afirmat.

LLEGEIX MÉS: Govern tanca l'ensopegada Grifols amb la dissolució de la societat

En resposta, la ministra Marsol ha reconegut que el Govern està considerant diferents opcions per a l'ús del terreny. "Tenim present la possibilitat de destinar-lo a habitatge, és una opció que està sobre la taula", ha declarat, tot i que ha afegit que encara no hi ha cap decisió definitiva presa. Marsol també ha assenyalat que, tot i que s'han invertit diners en millores d'accés al terreny, aquests recursos "han estat ben emprats" ja que es tracta d’un terreny del Govern, i les obres han millorat la seva accessibilitat.

Pel que fa a altres possibles projectes científics o innovadors, la titular de la cartera d'Economia i Habitatge ha avançat que "el Govern està treballant en algunes àrees", però que en aquest moment no es poden donar més detalls. Per la seva part, la ministra Mas ha subratllat que s’estan buscant "altres sinergies i empreses interessades en venir a Andorra", citant l’exemple del Centre Guttman, el qual podria servir com a nou 'pull' d’atracció per a la recerca.

LLEGEIX MÉS: Montaner proposa destinar el terreny del Prat de Fraga a habitatge

Durant la sessió, Montaner també ha criticat la falta de claredat inicial en la definició del projecte de Grifols, especialment en la distinció entre la investigació ‘in vitro’ i ‘in vivo’, la qual cosa, segons ella, ha generat confusió tant entre la població com dins del Govern mateix. En resposta a aquestes crítiques, Marsol ha admès no haver estat present en la fase inicial del projecte, però ha defensat que era "molt ambiciós" i que el Govern sempre va apostar per la seva viabilitat.

Així mateix, ha assenyalat que el pla estratègic que s'està desenvolupant per al futur està centrat en una àrea d'innovació, i no pas en la creació d'un parc científic. Marsol també ha avançat que es treballa en una compareixença futura per explicar amb més detall les inversions i els projectes d’innovació que s’estan considerant, amb una dotació que podria estar entre 500.000 i un milió d’euros.