La Federació Andorrana d'Atletisme, preocupada pels 'timings' del Comunal

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va confirmar el dilluns durant la roda de premsa del Programa d'Alt Rendiment d'Andorra (ARA) que el Govern aportarà 135.000 euros a la reforma de l'Estadi Comunal Joan Samarra, donant així resposta a la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) i a les propostes que el Comú d'Andorra la Vella els va fer arribar per tenir enllestida la instal·lació de cara els Jocs dels Petits Estats d'Europa que acollirà el país l'any vinent. Amb tot plegat, es tracta d'una acció que des de l'esmentada federació celebren, tot i que es mostren preocupats pels 'timings' i encara sense saber en quines obres concretes es destinaran.

Així ho ha confirmat el president de la FAA, Josep Maria Missé, en declaracions per a aquest mitjà, assegurant que estan un pèl pesarosos al respecte. "Sabem que ho tenen en marxa i el cònsol – fent referència al mandatari de la capital, Sergi González – així ens ho ha anat transmetent, però també es va acostant la data", ha dit. Cal recordar que la competició multiesportiva tindrà lloc del 26 al 31 de maig del 2025; és a dir, en set mesos, tot i que des de la federació confien que s'arribi amb el Comunal enllestit per acollir les proves d'atletisme que un esdeveniment d'aquestes característiques es mereix.

Fins a la data s'ha fet la remodelació del tartan de la pista d'atletisme, la qual va tenir lloc a l'estiu amb un cost de 118.000 euros col·locant una capa de dos mil·límetres per sobre la que ja hi havia, corresponent a la primera fase. La segona serà la reforma i l'embelliment de l'Estadi Comunal, és a dir, adaptar el recinte pels Jocs. En aquest cas la corporació d'Andorra la Vella va fer públic a principis de setembre el concurs públic per adjudicar les obres per 414.865 euros, les quals hauran d’estar enllestides abans del 31 de març de l'any vinent, procés que es va tancar el passat dimecres.

A tot això s'haurà de sumar els 135.000 euros que aportarà l'Executiu, els esmentats al primer paràgraf, uns diners que "ens semblen excepcionals". "Hem d'acabar de donar forma i saber exactament quines actuacions condueix el Govern i quines el Comú més enllà d'aquesta part de l'embelliment, i a partir d'aquí podrem fer una valoració global", ha esmentat Missé. Preguntat per què falta fer al Comunal, el president de la federació ha indicat que ells han demanat certes necessitats com per exemple "un gimnàs petit, però amb condicions" que permeti treballar a llançadors i velocistes, així com "alguns usos de la instal·lació".

Jocs dels Petits Estats

Josep Maria Missé ja va deixar clar el dimecres que la delegació andorrana d'atletisme que participarà en els Jocs dels Petits Estats de l'any vinent serà més extensa que la de Malta, no només pel fet que la cita sigui al Principat, sinó perquè el nivell dels atletes ha incrementat i seran més els quins assoleixin les mínimes. Unes mínimes que va apuntar que ja estan elaborades a l'espera de la confirmació del COI. En la darrera edició dels Petits Estats, l'atletisme andorrà va ser representat per 17 atletes, 11 dels quals amb la mínima assolida i sis proposats per la FAA, i la xifra de Missé pel 2025 creu que rondarà la vintena. "És una resposta personal de quantes persones tinc al cap que poden arribar a fer la mínima", ha dit. Pel que fa als objectius, el president ha destacat amb la bona generació que s'arriba, "fantàstica i la qual tindrà la sort de poder competir al seu país", esmentant que volen millorar els resultats assolits a Malta – dos ors, cinc plates i quatre bronzes –.