La dona operada de la cama equivocada per Torrero també es querella contra l’anestesista

La dona que el 2015 va ser intervinguda de la cama equivocada pel traumatòleg Ignacio Torrero a l’Hospital de Meritxell es litigarà contra ell i l’anestesista, la doctora Eva Digón, va confirmar ahir a aquest rotatiu l’advocat de la pacient, que espera presentar la querella penal «imminentment». El lletrat tenia la intenció de presentar-la ahir i a priori només era contra el cirurgià, però «gràcies» a la resolució de l’expedient disciplinari que el SAAS va dur a terme i que va presentar a la Batllia la setmana passada, així com totes les proves que l’hospital ha entregat a la part, la defensa considera que l’anestesista «va encobrir» el traumatòleg i «és part dels delictes comesos». Fa un any i mig, la pacient ja va presentar una demanda civil pels fets, però la va retirar perquè no tenia «les proves suficients per demostrar-los, només podíem al·legar mala praxi», va explicar l’advocat, que assegura que «ningú la creia». Ara, en canvi, l’informe del SAAS constata que es va falsificar la signatura de la pacient en un segon consentiment mèdic després de ser operada del genoll dret, en comptes de l’esquerre, per tapar la negligència mèdica. La dona acusa els dos metges de danys i lesions per imprudència, i de falsedat de document.

La querellant presenta informes que constaten que només un genoll estava compromès

La defensa entén que els fets són «molt greus», tant per la presumpta falsificació, com per la manera d’actuar del metge. «Va decidir canviar de cama dins del quiròfan argumentant que no hi havia cap diferència entre les dues cames i quan la pacient ja estava anestesiada», va recordar el lletrat, sustentant les seves paraules en la resolució del SAAS, que reconeix que la perjudicada es va adonar de l’error a la sala de reanimació. «Van falsejar el document quan s’havien consumat els fets, sabent que havien comès una negligència», va afirmar l’advocat. A més, segons consta en l’expedient disciplinari, Torrero va afegir una entrada a la fitxa mèdica 12 hores després de la intervenció on deia que «la pacient és conscient de la situació i signa un nou consentiment». Per al lletrat, aquesta acció suposa «una incursió il·lícita en la història clínica» de la pacient.



La resolució del SAAS assenyala que quan se li va exhibir el document firmat, la querellant va manifestar que «no era la seva [signatura], tractant-se doncs d’una falsificació», va explicar el seu representant. Dues proves pericials cal·ligràfiques «conclouen de forma inequívoca» que no era la seva firma. Per contra, en un manuscrit inclós en l’expedient, Torrero, amb la corroboració de Digón, insisteix que «va ser signat per ella davant meu».

Segona operació

Un any després de l’incident, la querellant va tornar a ser operada pel doctor Torrero. Aquest cop, de la cama correcta, l’esquerra. «Patia molts dolors», va manifestar el seu lletrat. El motiu que la dona confiés de nou en el traumatòleg va ser que «havia assumit que era ella la que s’havia equivocat perquè no tenia proves per demostrar la negligència. El metge va reiterar, i ho segueix fent, que la culpa és d’ella», va afirmar la defensa, que indica que la dona va patir una depressió per tot plegat. Tot i que patia la patologia en ambdues cames, els símptomes només es van desenvolupar a l’esquerra. «La cama dreta estava bé en el moment de la primera operació. A més, les lesions no tenien per què aparèixer, tal com hem consultat amb experts», va puntualitzar el lletrat, que aporta els informes mèdics previs al 2015 que constaten que el genoll compromès era l’esquerre. La defensa va detallar que la perjudicada va anar al metge després de sentir dolor «persistent» quan feia classes de zumba.

Crida de testimonis

El 18 de juliol del 2018, l’Audiència Nacional d’Espanya va condemnar Torrero per un delicte de lesions per imprudència perquè no va detectar a temps una lesió vascular a un nen de nou anys, que va acabar perdent la cama dreta més amunt del genoll per un cúmul de negligències mèdiques l’any 2012. Coneixedor d’aquest cas i del que ara l’ocupa, l’advocat fa una crida a recopilar testimonis «que també hagin patit la negligència del doctor». D’aquesta manera, creu que podran aportar «més fonaments» per acusar-lo.