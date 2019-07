La FAF es personarà en la causa civil per l’‘Operació Cautxú’

El dia D. Així es podria considerar l’1 de juliol de 2019. I és que, malgrat que l’Assemblea General de Federació Andorrana de Futbol (FAF) no se celebrarà fins al vespre –això si se celebra–, ja fa dies que es parla de l’impacte que tindrà, ja que està emmarcada en l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen. Les informacions revelades divendres passat per aquest mitjà van resultar ser un punt d’inflexió. En aquestes es manifestaven les inquietuds del sector més crític del futbol nacional.

Les fonts a les quals va tenir accés EL PERIÒDIC acusaven Tomàs Gea, secretari general de la FAF, i Víctor Santos, expresident de l’ens, de moure fils per seguir mantenint el poder sobre la FAF i evitar unes eleccions en la junta. Així mateix, es denunciaven unes maneres de fer poc curoses i diferències de tracte entre clubs, alhora que criticaven el fet que la FAF no s’hagués personat en la causa com a víctima de la investigació. Ara ja ho ha fet. La federació s’ha presentat com a actor civil en el marc de la causa judicial que s’està investigant a la Batllia.

I no ha estat l’única. Fonts properes als clubs i a la federació van explicar a aquest rotatiu que la UE Santa Coloma, FC Encamp, FS la Massana i l’Inter Club Escaldes van presentar un escrit a la Batllia divendres on sol·licitaven que se’ls tingués personats a la causa. Un pas que, tal com va avançar l’Altaveu, ve motivat per la voluntat de «saber què passa i per la inacció de la federació». Malgrat que els clubs no posin en dubte la presumpció d’innocència ni pretenguin acusar ningú. La poca transparència de la federació ha provocat que aquests quatre clubs hagin decidit sol·licitar la personació per poder tenir accés al sumari i ser conscients de tots els fets que s’estan investigant.

Suspensió de l’assemblea

Els clubs no només van fer el pas de mostrar la seva disconformitat amb la manera d’actuar de la FAF abans que aquesta es personés, també faran un requeriment aquest matí als organismes pertinents de la federació perquè se suspengui l’assemblea. Els motius són diversos. En primer lloc consideren que la convocatòria no es va fer correctament. De fet, aquest mitjà ja va indicar que, per exemple, pel que fa al punt 9 de la convocatòria «ratificació dels nous càrrecs i membres de la junta directiva», no es va informar en cap moment als clubs del nom de les persones que s’han d’incorporar a la junta, de manera que tot es redueix al factor sorpresa de l’assemblea.

En aquest sentit, consideren que «la FAF no pot pretendre que es validin unes persones sense que s’hagi informat prèviament amb transparència». Així doncs, creuen que l’elecció d’un nou president ha de sortir d’unes eleccions i no d’una reorganització forçada per la investigació que s’està duent a terme. En aquest context cal recordar que Gea; Santos i José Garcia, tresorer de la FAF, estan acusats de la presumpta comissió de tres delictes: administració deslleial, apropiació indeguda i frau a la CASS. Santos és l’únic que va dimitir.

La UE Santa Coloma, FC Encamp, FS la Massana i l’Inter d’Escaldes van sol·licitar personar-se divendres

D’altra banda, lamenten que l’auditoria comptable no es va fer arribar amb el temps suficient. De manera que en les 50 pàgines que segueixen la convocatòria de l’assemblea hi ha «palla, dels comptes només hi ha quatre pàgines i no es reflecteix el detall necessari». De fet, EL PERIÒDIC ha tingut accés als pressupostos i, pel que fa als que s’han d’aprovar de cara al 2020, no només no es desglossa cap despesa sinó que hi ha un augment de 400.000€ pel que fa a personal que no es justifica. A més, si es miren els comptes del 2017 i el 2018, hi ha un augment de la despesa de 900.000€ que no correspon a inversions.

És per això que aquests quatre clubs consideren que «sense la informació necessària i ben detallada no es pot prendre cap decisió perquè seria una irresponsabilitat, i més tenint en compte la situació actual». En ser preguntats sobre els pressupostos d’anteriors assemblees van indicar que «ha passat sempre. Arribes a l’assemblea i els números són molt genèrics. No es detalla».

L’assemblea està convocada a les vuit del vespre, en primera convocatòria, a l’Estadi Comunal.

Les acusacions sobre Casa Teresa, certes

Fa setmanes va sortir el rumor que Tomàs Gea hauria pogut un dels inversors del restaurant Casa Teresa, un restaurant que estava en mans d’Alfonso Martín, el vicepresident de la FAF que avui dia està actuant com a president en funcions. Tal com ha pogut saber aquest mitjà a través de fonts properes a la federació, Gea i Martín van iniciar el projecte junts però després Gea es va retirar, de manera que va ser Martín qui va continuar endavant amb el projecte. Un negoci personal que hauria estat finançat per Gea.

Les fonts consultades van mostrar la seva preocupació perquè consideren que el fet de tenir negocis conjunts podria condicionar la capacitat crítica de Martín a l’hora d’estar al capdavant de la FAF i de prendre decisions com personar-se.