Enxampat a 182 km/h en un tram de 90 d'una carretera catalana

Un radar el Servei Català de Trànsit va enxampar ahir al matí un turisme amb matrícula andorrana a 186 quilòmetres per hora en un tram de la C-55 a Súria en el qual la velocitat màxima permesa és 90 km/h. «Has quedat retratat! Això és un perill per tu i per la resta de conductors, pensa-hi!», va piular Trànsit al seu compte de Twitter. És la primera infracció d'aquest tipus que trascendeix després que l'entitat catalana informés que els conductors andorrans estan entre els estrangers més sancionats per superar els límits de velocitat a Catalunya. Tot i això, les sancions van disminuir un 36,7% l'any passat en comparació amb el 2017. Catalunya, però, descarta compartir amb Andorra les dades dels infractors.