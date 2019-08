Les deficiències a la via d’Auvinyà requereixen un projecte previ

Les deficiències que pateix la carretera CS130 que uneix Sant Julià amb Naturlandia requeriran l’elaboració d’un projecte previ que defineixi l’actuació constructiva escaient abans d’actuar. Serà necessari encara que el COEX constatés dimecres que s’havien d’efectuar treballs en dos punts concrets de la via per reduir i evitar el despreniment de rocs. Així ho va comunicar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, als veïns de la zona residencial d’Auvinyà que dimarts van denunciar públicament el perill d’esllavissada que patia la via des de feia dos anys.

Sant Julià segueix guardant silenci sobre la problemàtica en l’accés al nucli de població

L’Executiu va notificar per carta als residents i a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC els passos que seguirà els pròxims mesos per «retornar la carretera a un nivell satisfactori de seguretat», els quals acabaran amb la posterior licitació i adjudicació de les obres corresponents. Però no va ser l’única missiva que va enviar: va entregar el mateix escrit al Comú de Sant Julià, en el qual s’especifica que l’Administració central no té les competències per procedir en el terraplè del camí comunal que va cedir el novembre passat i que connecta el nucli de població amb la carretera secundària. D’aquesta manera, segons la representant dels veïns damnificats, Carmen Gutiérrez, «el Govern intentarà agilitzar una possible solució» amb la corporació.

Sense notícies del comú

L’equip de govern comunal segueix sense pronunciar-se sobre la problemàtica. Sigui un vial de titularitat comunal o d’ús privat perquè en el seu dia el promotor de la urbanització no va cedir-lo al comú, se li comunicarà tot plegat «als efectes que li puguin correspondre», va precisar Gutiérrez. Cal recordar que els veïns de la zona residencial van presentar un escrit a la corporació detallant les mancances que patien a les vies d’accés el passat 22 de novembre, quan va cedir el terraplè. Des d’aleshores, tot i que han enviat tres recordatoris, la corporació guarda silenci administratiu.

Dos anys de maldecaps

Els veïns d’Auvinyà sumen anys de maldecaps, que s’han accentuat quan les carreteres de la zona van començar a tenir deficiències. En una crida a la desesperada, i amb les conseqüències de l’esllavissada a la CG1 ben presents, el dimarts van denunciar que «per arribar fins a casa passem per dos trams que tenen evidents problemes de seguretat».

El seu reclam va sortir als mitjans de comunicació el dimecres i aquell mateix matí un equip del COEX va anar a comprovar l’estat de la CS130 i van verificar que la barrera protectora contra els despreniments està malmesa des que van caure uns rocs fa dos anys.