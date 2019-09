La confusió taca l’estrena

Tot canvi comporta una adaptació, però ahir era difícil trobar un usuari satisfet amb les noves línies de busos nacionals: la desinformació, la descoordinació i el desordre durant la jornada inaugural va ser proporcional a la confusió, l’enuig i la resignació. El principal embolic de la jornada va ser el bescanvi dels antics abonaments pels nous, que va provocar una llarga i lenta cua a l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA). Les queixes per haver de pagar un bitllet senzill per viatjar des de les Valls del Nord i d’Orient fins a la capital per obtenir la nova targeta també es van fer sentir. Va haver-hi altres incidències remarcables: es van suprimir alguns horaris i la nova parada de davant de l’ENA, que és el nexe de la xarxa, no va absorbir l’afluència d’autobusos en moments puntuals. A més, l’Executiu va demanar tard les noves Tarja Magna –que incorporen un codi QR per validar el bitllet– i preveu que arribin a l’octubre. Encara no ha decidit com les farà arribar als padrins per evitar que es desplacin a l’estació. «Estem treballant perquè les puguin recollir a les cases pairals», van indicar fonts del Govern.

L’embús que es va generar a la parada de l’ENA, la qual encara no compta amb marquesines ni cap indicació, va provocar que es descompensessin les freqüències de pas. Els autobusos aturats sortien abans de temps per cedir el lloc als que arribaven, que si no s’havien d’esperar a la rotonda del COEX. Per aquest motiu, va ser habitual veure diversos vehicles d’una mateixa línia viatjant junts o amb un interval de temps molt pròxim. Per contra, alguns usuaris van acusar retards.



No va ser l’únic problema de mobilitat, ja que la nova flota del Bus Exprés està formada per vehicles més llargs i els 13 metres de longitud causen estralls en algunes zones. És el cas del gir de 270 graus que han de fer al carrer de la Unió per enfilar el del Fener i de les rotondes. En la primera circumstància, només un autocar va completar el gir a la primera entre les 7.50 hores i les 8.50. «Hauran de practicar més», va bromejar un agent del Servei de Circulació que va acudir a regular el trànsit. En la segona, els vehicles envaeixen els dos carrils de les glorietes perquè no poden seguir el traçat marcat.

Supressió d’horaris

Les noves concessions comportaven la supressió d’alguns horaris, sobretot a primera i a última hora del dia. Els usuaris no van tardar a queixar-se i el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, va vanagloriar-se d’haver resolt el problema abans de entressin en vigor. No obstant això, diversos usuaris van assegurar que el trajecte entre Encamp i la capital de les 6.30 hores no es va realitzar. «Més de 30 persones utilitzem aquell autobús per anar a treballar. Com pot ser que l’hagin retirat?», va lamentar la Maria José Noya mentre feia cua a l’ENA per bescanviar l’abonament antic pel nou. «A més d’agafar el següent bus, he hagut de pagar un bitllet senzill perquè l’antiga targeta no funcionava», va detallar.



En una situació similar es va trobar la Susana Pascual, que viu a Canillo i treballa en una botiga de l’avinguda Meritxell de la capital. «He vist que han suprimit el servei addicional de les 21.15 hores que pujava fins al Pas de la Casa. Ara l’últim bus surt a les 20.30 hores. Hauré de demanar als meus superiors sortir abans de la feina?», es preguntava. El seu marit, en Carles, va comentar que «la parada d’autobús de Canillo no té penjats els nous horaris ni els nous recorreguts».



Com Noya i Pascual, altres persones compartien les incidències de la primera jornada mentre esperaven. «Una dona tenia més de 20 viatges a la targeta antiga, però no duia diners. Hem fet una recol·lecta per aconseguir els 1,90 euros perquè sinó el conductor no la deixava pujar», va explicar la Lourdes Pérez, que també va agafar el bus a Encamp. Tanmateix, va revelar que «el conductor s’ha equivocat i per Escaldes ha fet el trajecte antic».

Possibles canvis

Amb tot, el Govern va reiterar que el funcionament de les noves línies va començar «amb tota normalitat». La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, que va encapçalar ahir un viatge inaugural, va demanar «paciència» als usuaris. Tanmateix, va recordar que la nova plataforma de FEDA, que entrarà en funcionament el març del 2020, permetrà una «gestió dinàmica» del transport públic i, conseqüentment, «s’anirà ajustant el servei als requeriments dels ciutadans».

Nadal lloga els busos a Cooperativa de forma provisional

Autocars Nadal va guanyar la concessió de les línies Bus Exprés i L1, les quals estaven en mans de Cooperativa Interurbana. Ahir, però, convivien els autobusos d’ambdues companyies, un fet que s’allargarà uns mesos. La raó és que part de la flota que Nadal va encomanar a Iveco no està llesta, ja que el fabricant tarda entre sis i vuit mesos en produir els vehicles i no disposava dels 12 busos que va demanar l’empresa adjudicatària. Entre l’atorgament de les noves línies nacionals per part del Govern i l’entrada en vigor del servei no han passat ni quatre mesos. Per això, la solució de Nadal ha estat llogar alguns vehicles a Cooperativa.

El director general d’Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, va explicar que l’empresa ha contractat 30 treballadors per oferir els dos serveis. A més, ha rebut una inversió de tres milions d’euros per part de la matriu, Grup Julià.