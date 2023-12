Què passarà a Andorra sense hegemonia demòcrata?

Les eleccions comunals del passat diumenge van deixar més que una evidència, com ja es va escriure ahir en aquest mateix espai, que la desafecció política sembla ser que cada vegada és més alta i que la decadència democràtica està molt present. La pregunta és què passarà, en termes generals, amb les parròquies sense una hegemonia demòcrata.

Anem per parts. Dels comicis s’extreu que només quatre parròquies s’han quedat amb DA, totes elles repetint amb el mateix partit: Canillo –l’única candidatura–, Encamp, que continua amb Laura Mas al capdavant, Ordino i la Massana. A la resta, Sant Julià de Lòria fa fora DA per començar amb Desperta Laurèdia, igual que ho fa Andorra la Vella per iniciar amb Enclar, i Escaldes-Engordany per continuar amb Rosa Gili.

Vistes les xifres, tres de les quatre parròquies més grans, si parlem a nivell demogràfic, estaran, doncs, liderades per formacions que no són taronja. La problemàtica més gran del país és l’habitatge, i la principal mesura on el Govern, juntament amb els Comuns, vol posar-hi el focus. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, va indicar ahir que tot i que aquestes tres parròquies no estiguin liderades per DA, des de l’Executiu treballaran en la mateixa «intensitat i lleialtat» que amb les que sí que governen.

Ara, caldrà veure si aquestes paraules són certes i com es desenvolupen aquestes accions conjuntes amb formacions que poc tenen a veure amb Demòcrates. Així mateix, caldrà veure si aquests territoris centrals, amb la capital i Escaldes-Engordany, juntament amb la parròquia laurediana, continuaran bé de cara els pròxims quatre anys i poden exercir un mandat que prioritzi la resolució dels afers de la societat i no les ideologies.