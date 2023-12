Pujada de sous sí, però fent que sigui viable per a les empreses

El mateix dia que Conxita Marsol fa unes declaracions assegurant que n’està convençuda que la CEA i els sindicats arribaran a un acord per a l’increment de sous de cara al 2024, la Confederació Empresarial Andorrana anuncia que trenca les negociacions a causa de la negativa de la part sindical a renunciar a la introducció de la tretzena paga obligatòria per a totes les empreses i tots els llocs de treball. Els uns consideren que aquesta paga és inassumible, mentre els altres consideren que és necessària. I amb la negativa de les dues parts a moure el seu posicionament o cedir, la negociació s’ha donat per tancada sense cap acord.

Les previsions de Marsol no s’han complert i ara tocarà veure què passa en la reunió que se celebra divendres entre Govern i les dues parts. Ahir, el cap de Govern es va pronunciar sobre aquesta qüestió destacant que «no deixarem desatesa una part substancial de la població que està reclamant legítimament que se’ls pugui incrementar els salaris», sense especificar si el debat que ara toca encarar a Govern amb els grups parlamentaris anirà per incorporar la tretzena paga o bé per fer una revalorització salarial.

Escalé va voler anar més enllà i no només parlar de tretzena paga o increment de sous, sinó d’un dels problemes més evidents de la població. Per això va destacar la importància de garantir que «les condicions de vida siguin dignes a Andorra, en un moment en el qual els preus són molt elevats, sobretot de l’habitatge, però també necessitem garantir que les empreses poden continuar perquè són elles, evidentment, les que donen feina a aquests treballadors».

És important que els salaris dels treballadors del país estiguin equiparats al nivell de vida, però és vital que es faci pensant també en la viabilitat econòmica de les empreses.