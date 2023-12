Que la classe mitjana estigui desapareixent és preocupant

És preocupant per a la població, i ho hauria de ser per a tota la classe política, que la classe mitjana d’un país com Andorra estigui desapareixent. Ho va dir Rosa Gili en el debat previ a les eleccions comunals celebrades aquest passat diumenge. I les paraules no haurien de venir només del sector polític del país, sinó que hauria de ser quelcom prioritari per al Govern. Que la classe mitjana estigui desapareixent és lamentable. I per què està passant això? Els elevats preus dels lloguers estan fent que moltes famílies i molts treballadors del país estiguin pagant uns preus desorbitats per poder residir dins de les fronteres andorranes, tenint un sou que no s’adapta ni molt menys a aquests preus. Perquè si bé és cert que els sous s’han apujat, no ho han fet al mateix ritme que el nivell de vida i això genera un neguit entre una classe mitjana que es veu cada vegada més ofegada per arribar a final de mes.

Habitatge a preu assequible? Per descomptat que és necessari, però n’hi ha poc i el que s’està fent o es diu que es farà és evident que és insuficient. Necessitem projectes polítics que enfrontin aquesta situació, que a Andorra hi ha pisos que necessiten ser reformats i podrien ser un bon lloc per començar a donar cabuda a moltes persones. No necessitem grans obres noves que tardaran mesos i anys en ser construïdes. La ciutadania necessita solucions, i solucions ràpides.

Però a alguns l’únic que se’ls ocorre dir és que una manifestació durant el pont de la Puríssima danya la imatge del país. No fos cas que els turistes ens vegin malament, no? Sembla que per a alguns són més importants els que venen de fora que els que viuen a les nostres valls. El turisme és evident que forma part de la nostra economia, però no és lògic oblidar-se que els treballadors del país viuen aquí.