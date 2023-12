La taxa turística com a mesura per solucionar l’afer de l’habitatge

És evident que el turisme és de crucial importància per a Andorra. Bé, al cap i a la fi, som un país turístic. Però cal prioritzar tot el que passa de fronteres endins, deixant en segon pla les mesures, activitats i propostes per als turistes. I és que la problemàtica de l’habitatge, com es porta parlant darrerament molt sovint, és el centre de l’huracà de tot un conjunt d’afers que engloben el Principat.

Ara fa una setmana, diferents grups parlamentaris van presentar esmenes al pressupost del 2024. En aquest sentit, des de la formació de Concòrdia cal recordar que se’n van fer 27, una d’elles amb previsió de reassignar recursos plantejant la reducció de la dotació d’Andorra Turisme per destinar-los a inversions dedicades a l’habitatge –i també a la promoció del sector primari–. Una proposta que des del Govern no s’ha acabat de veure amb bons ulls, ja que consideren que la recaptació d’aquesta taxa ha d’anar íntegrament destinada al turisme.

Des del mateix punt de vista que exposa Concòrdia, no consideren que Andorra Turisme ja gaudeix d’ingressos suficients? De fet, la mateixa formació va compartir que la societat pública compta amb un pressupost superior més gran que un parell de ministeris –Cultura Joventut i Esport, i Afers Exteriors–, i arriba gairebé al mateix que el de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Cal prendre consciència i aplaudir mesures com la de Concòrdia, que pretén reforçar les ajudes públiques en matèria d’habitatge dedicant una part dels ingressos provinents de la taxa turística. Les mesures al respecte necessiten una urgència que l’Executiu no veu, o no vol veure, i la població del país necessita gaudir d’un habitatge digne i rebre solucions com més aviat millor.