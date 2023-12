Venen dies de rebaixes i de carrers plens de turistes

Els carrers del Principat ja van plens de turistes iresidents ultimant les compres de Nadal i també es veu tots els ajudants del Pare Noel amunt i avall carregats per facilitar-li la feina.

Ja des d’aquest divendres era difícil accedir a algunes botigues per la quantitat de persones que hi ha, i és que els centres comercials del país estan plens de gom a gom. Tot i els problemes que suposa als que aprofiten les rebaixes per anar a comprar durant aquests dies, el fet que els comerços del país estiguin plens és una bona senyal perquè indica que l’economia es mou i que els turistes ens escullen per comprar regals.

El que ja no agrada, i ja va passar durant el pont de desembre, són els problemes de trànsit que hi ha per tot el país, no només en l’accés a les pistes, també per tots els cotxes que baixen al centre a fer les seves compres. Pàrquings plens, carrers saturats de vehicles i bocines és una imatge que es repeteix molts caps de setmana d’hivern, durant el pont de la Puríssima i encara més durant les vacances de Nadal.

Costa accedir als llocs amb vehicle privat, però també costa caminar pels principals carrers del país, que estan plens de turistes que passegen.

Un fet que es fa evident i que s’hauria de canviar és el poc que es mostra alguns indrets desconeguts, veient com tots els turistes passegen només per avinguda Meritxell com si fos l’únic carrer de la capital, i sense tenir en compte que Andorra la Vella té zones precioses de les quals hauríem de presumir més.

Estem en l’època més bonica de l’any, amb carrers plens, botigues de gom a gom i molts esquiadors que aprofiten les vacances de Nadal per gaudir baixant per algunes de les millors pistes que hi ha a Europa.