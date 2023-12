Els ciutadans volen ser escoltats i esperen actes

Els dies han passat des de les eleccions comunals del 17 de desembre i els nous equips de Comú estan preparats per prendre possessió dels seus càrrecs. En alguns casos veiem una continuïtat, i en altres com a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria hi haurà un canvi significatiu.

Sergi González i Cerni Ciarat amb els seus respectius equips tenen molta feina i grans reptes als quals enfrontar-se. El primer de tot és evident, i és fer front a la problemàtica més gran que té actualment la societat andorrana: la crisi de l’habitatge. Però no és només això, hi ha altres problemes als quals s’ha de fer front i ara el que toca és analitzar-los i veure com fer aquest canvi tan necessari a certes parròquies.

El que s’ha vist en aquestes darreres eleccions és una desafecció política, fet que va quedar palès per la baixa participació que hi va haver diumenge passat.

Durant els pròxims quatre anys els actuals governs comunals i també el Govern té el deure de lluitar per revertir aquesta situació, per convèncer la ciutadania que és possible canviar les coses anant a votar. I com es pot aconseguir canviar aquesta manera de pensar? Amb fets!

Com tot en tots els aspectes de la vida, les coses no es diuen només amb paraules sinó que es demostren amb fets i el que vol la ciutadania és veure les accions que es prometen molt en campanyes i que després, en alguns casos, no s’acaben complint. El ciutadà no és només que hagi canviat la seva manera d’entendre la política, sinó que el que vol és ser escoltat, que algú es preocupi pels problemes reals del dia a dia i no tingui en compte només al turisme. Perquè Andorra la fem tots, els que vivim aquí i els turistes que ens visiten, i cal trobar un equilibri entre uns i altres per convertir el nostre país en un referent.