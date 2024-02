Gina del Rio es converteix en nova campiona d’Europa

Després de finalitzar segona als 10 quilòmetres persecució, la fondista Gina del Rio es va proclamar ahir campiona d’Europa júnior. Així doncs, l’andorrana, que no es cansa de col·locar ben amunt la bandera tricolor a cada competició que fa, va tornar a posar el nom d’Andorra al cim de l’esquí de fons, aquesta vegada europeu.

Es tracta d’un fet molt important i que té molt de mèrit, però aquesta importància i mèrit encara es multipliquen més quan s’apunta que resten encara dues proves de la competició. És a dir, del Rio, amb els 80 punts que va sumar ahir sumats als de dissabte, es va coronar com a campiona de manera matemàtica.

Quan parlem d’esports al país tothom podria pensar ara en el bàsquet, competint a la màxima categoria espanyola, o el futbol, a Segona Divisió Espanyola.

Ara bé, també hi ha, i no en són pocs, que ho fan amb l’esquí, però potser és més per les cites que acull el Principat, també d’un molt alt nivell mediàtic, o de Joan Verdú, punta de llança dels esquiadors del país que va tancar l’anterior temporada de forma extraordinària, tot i que l’inici d’aquesta li està sent més complicat. A tot això s’hi suma ara l’esquí de fons, i en bandera com a la seva màxima representació, Gina del Rio, que darrerament només ha fet que portar alegries a Andorra, i augmentar més i més el seu nivell.

La magnitud dels fets és bestial, i cal donar-li el mèrit i els aplaudiments que es mereix la fondista i el seu equip. Ella mateixa va esmentar ahir que, «al final, guanyar la general és un premi a la regularitat», i tant de bo aquesta regularitat li continuï portant per aquest bon esquí, guanyant premis i campionats, i col·locant la bandera del país en la posició més alta de l’asta.