Les infraestructures que falten al país i l’exemple lauredià

Fa molt de temps que parlem del tema de l’habitatge, la problemàtica més greu i important que té actualment el país, i la que més afecta la seva població. Els diferents comuns, així com el Govern, han promogut i han tirat endavant mesures que haurien de poder reduir aquesta problemàtica, tot i que amb accions que encara resta per veure si seran del tot correctes i de veritat ajudaran a pal·liar aquest afer. Dins de tot això, destaca que les operacions aprovades no són a curt termini, sabent de sobra, des de l’Executiu, que l’afer de l’habitatge necessita implementar accions de manera urgent.

El Comú de Sant Julià de Lòria, encapçalat per la coalició de Desperta Laurèdia de Cerni Cairat, vol refer l’Hotel Pol (edifici ubicat en ple centre de la parròquia) i fer-hi una solució a tres bandes. Així doncs, la corporació vol destinar-lo a habitatge a preu assequible, espais de treball perquè tots i totes les emprenedores puguin desenvolupar els seus projectes empresarials i fer-hi habitacions i espais comunitaris per als estudiants de la Universitat d’Andorra (UdA). És a dir, en un espai multifuncional.

En aquest sentit, el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, va esmentar que «si tenim aquest espai, podrem donar resposta a les tres problemàtiques de forma comprensiva i transversal»: l’habitatge, la reactivació econòmica de la parròquia laurediana i l’ampliació i potenciació de la UdA. En afegit, va voler recordar que aquesta mesura encara està en estat embrionari, però cal esmentar la importància d’implementar accions com aquesta, que de veritat volen trobar una solució viable a aquesta afectació que pateix el país i, a la vegada, aprofitar-la per resoldre d’altres qüestions que afecten en aquest cas concret a Sant Julià de Lòria. Tant de bo la resta de corporacions prenguin exemple i comencin a dur a terme accions al respecte.