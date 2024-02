La neu ja ha arribat i esperem que per molts dies més

El que feia temps que esperàvem ja ha arribat. Les nevades a tot el Principat estan deixant una estampa de postal que ja feia setmanes que s’esperava. El fet que hagi nevat ajudarà a atraure encara més turisme, tenint en compte que aquest any està sent complicat pel món de l’esquí a molts indrets del país veí.

Tot i que a casa nostra la neu ha tardat a arribar, les pistes han estat en funcionament en tot moment i, el que està passant ara és que aquestes precipitacions dels darrers dies està fent que es puguin ampliar encara més els quilòmetres esquiables.

A més venen setmanes bones no només per esquiar sinó per la quantitat d’activitats après-ski que hi haurà.

De fet, en unes setmanes arriba al país la segona edició de l’Snowrow, i ve carregat d’activitats no només de festa per als adults, sinó també d’activitats de dia per als més petits.

Així que les nevades, tot i que a vegades poden ser empipadores són necessàries per poder fer aquest tipus de festivals i també per poder gaudir de l’esport que més caracteritza Andorra que és l’esquí. A més, veure els paisatges que queden després d’una nevada és quelcom que només passa aquí.