El Fons Monetari Internacional veu amb bons ulls l’acostament d’Andorra a la Unió Europea. Tampoc és que sorprengui gaire aquest anunci. El cert és que si ens fixem en les coses bones que és l’únic que s’està anunciant per part de l’Executiu podríem considerar que l’Acord és quelcom positiu per al país. Però no és or tot el que llueix, i quan les coses dolentes surtin a la llum potser el gran acord no és tan bo com sembla. I això hauria d’arribar més d’hora que tard, perquè en principi està previst que el Govern comenci a explicar l’Acord i a mostrar els famosos serrells que fins fa poc estaven per tancar.

L’obertura al mercat europeu és positiva? Sí per alguns sectors, però potser no tant per altres tenint en compte que no tots estan preparats per sortir i per deixar entrarLa Unió Europea ha dit sí a totes les especificitats a canvi de res?. Són preguntes que encara queden per resoldre.