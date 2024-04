El Cirque du Soleil tornarà al país el 6 de juliol

La bona notícia d’ahir va ser la renovació de contracte amb el Cirque du Soleil, fet que significa que els pròxims quatre anys podrem seguir gaudint d’un dels espectacles més sorprenents del circ mundial. I és que la companyia canadenca monta uns shows sorprenents i se superen any rere any.

El que comporta tenir un espectacle d’aquestes característiques al país és que hi haurà una gran quantitat de turistes que visiten el país per veure el show. I amb les dades que va facilitar ahir Andorra Turisme queda clar, ja que segons els càlculs fets de l’any passat, gairebé la totalitat de turistes que van acudir a veure ‘Festa’ van pernoctar al país i ha incrementat també l’import que es gasta cada persona al país.

El que cal veure ara és si l’espectacle ‘Sumblim’ té el mateix èxit que va tenir el de ‘Festa’ l’any passat i Andorra aconsegueix rebre un gran nombre de turistes.