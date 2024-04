Ros Saltó presenta 'Mi hogar, el mundo' el pròxim dilluns a Andorra la Vella

En el moment en què l'autora Ros Saltó va decidir traslladar-se a Buenos Aires per acabar la seva carrera, sense adonar-se'n, amb el pas del temps, va acabar recorrent tota Amèrica del Sud. Aquest és el context en què es gesten els inicis de les seves aventures i vivències. En els seus primers viatges, va viure principalment en entorns naturals i amb comunitats indígenes. "Aquesta experiència va canviar radicalment la meva manera de veure el món, va obrir-me els ulls a perspectives noves i em va fer adonar de tot el que encara havia de desaprendre", assegura l'autora. A més, els seus viatges no els ha emprès sola, sinó que sempre ha estat acompanyada majoritàriament de la seva filla. Totes aquestes vivències, Saltó les narra en la seva autobiografia 'Mi hogar, el mundo', que presentarà el pròxim 29 d'abril a l'hotel Roc Blanc.



A grans trets, l'autora assegura que els desafiaments més extrems que ha hagut d'afrontar "han estat tant físics com emocionals", però si hagués de destacar-ne alguns, remarca una de les seves expedicions a l'Amazones, on va visitar "els poblats més ocults", així com el moment en què es va trobar aïllada al sud de Xile durant un tsunami, on la seva supervivència "depenia de la mar i el bosc". Així mateix, la por i la incertesa han estat dos elements molt presents en la seva trajectòria, "especialment quan em vaig trobar sola amb una nena de només dos anys i mig i volia continuar el meu somni de viatjar", destaca l'autora.



Pel que fa a la cultura, Saltó afirma rotundament que la connexió cultural més impactant durant el viatge va ser amb l'illa de Pasqua, "la seva cultura ancestral no és simplement una relíquia del passat, sinó que es viu i es respira en el seu dia a dia fins al moment present".



En aquest sentit, el llibre té com a objectiu ajudar altres persones a connectar amb el seu propòsit de vida. Concretament, a la part final, Saltó proporciona un glossari de lliçons dels seus viatges i comparteix alguns dels coneixements que ha après durant aquests anys a través de les seves experiències. A més de defensar els drets humans i conservar la biocultura, l'autora inspira a les persones a fer el salt cap al canvi: "Quan escoltes la teva ànima i permets que guiï els teus passos, descobreixes que el propòsit de vida es revela de manera natural".



Finalment, Saltó assegura que "no ha estat simplement un recorregut geogràfic sinó més aviat una forma de vida, un constant viatjar que encara no ha acabat", avançant així que hi haurà una segona part del llibre, "ja que amb una sola part no era suficient per abastar-ho tot".