Un debat que obrirà la porta a altres debats

Resma Punjabi ha proposat un augment de salaris per als treballadors de l’APDA i el tema està portant cua. La guerra oberta entre la cap de l’APDA i el Consell General és més que evident i s’ha generat un debat intens sobre aquesta qüestió. D’una banda, és important valorar i conèixer la rellevància de la feina dels inspectors de l’APDA, ja que de la seva feina depèn garantir la privacitat i seguretat dels ciutadans. Per aquest motiu és important garantir una remuneració justa, tal com reivindica Punjabi. El debat, doncs, se centra no només a veure si han de cobrar més o no, sinó en analitzar els salaris de molts càrrecs electes i valorar si aquests estan percebent un salari desorbitat. Tenir talent és crucial per garantir una bona feina, però també s’ha de tenir en compte la realitat econòmica. Si en una empresa privada una persona cobraria X, potser que s’analitzi què es cobra en certs càrrecs públics. Presentar una proposta no és res en ferm, ja que com el seu nom indica és una proposta, així que potser s’ha fet un judici massa ràpid a una qüestió que no hauria d’haver generat el debat que ha generat.