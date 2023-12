La CASS augmenta els ingressos però també les seves despeses

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va presentar ahir el seu balanç de l’any 2023 i els objectius i projectes de l’entitat per al pròxim any de la mà de l’acabat de nomenar president de l’entitat, Marc Galabert, acompanyat pel director de la seguretat social andorrana, Josep Escoriza. En aquest balanç, Galabert i Escoriza van explicar que la CASS ha aconseguit augmentar els seus ingressos en un 12,8% a partir de les cotitzacions d’assalariats i de comptes propis respecte al tercer trimestre del 2022. L’entitat compta en l’actualitat amb un total d’ingressos de 141, 3 milions d’euros. D’altra banda, el total d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS, corresponent a pensions i baixes, arriben fins als 14,9 milions d’euros.

Paral·lelament, la institució de la seguretat social també ha patit un augment en les seves despeses en prestacions de la branca general d’un 7,2% respecte al tercer trimestre de l’any anterior. Les despeses per prestacions sanitàries han augmentat un 10,1% respecte al 2022, arribant fins als 117,5 milions d’euros. D’altra banda, les despeses per prestacions econòmiques, com poden ser baixes laborals, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa, han augmentat també un 1,9% envers el tercer trimestre del 2022, el que suposa 60,4 milions d’euros.

Branca de Jubilació/ La CASS ha augmentat els seus ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació en un 12,3% respecte a l’exercici de l’any passat. En total, a partir de les cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi, els ingressos s’eleven fins als 161,8 milions d’euros. Així mateix, el total dels ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS, respecte a les pensions i les baixes laborals, ascendeix fins als 4,2 milions d’euros. A més, les transferències del Govern cap a l’organisme de la seguretat social per a finançar les pensions no contributives ascendeixen fins als 6,4 milions d’euros.

En aquesta branca, les despeses també han augmentat un 13,8% respecte al tercer trimestre del 2022. Les despeses de les pensions contributives han augmentat un 13,9%, arribant fins als 133,8 milions d’euros. Finalment, les despeses per a les pensions no contributives s’han elevat en un 11,9%, assolint una despesa de 6,4 milions d’euros respecte al mateix exercici de l’any anterior

Balanç d’afiliats/ Els assalariats a la CASS han augmentat un 3,8% respecte a l’any 2022 i un 2,5% més del que la mateixa entitat havia pressupostat en primera instància. Així mateix, els treballadors per compte propi també han experimentat un augment del nombre d’afiliats en un 6,3% respecte a l’exercici anterior i superant en un 5% envers el que s’havia pressupostat prèviament. Respecte als assegurats indirectes, han crescut en un 5,4% a diferència de l’any passat, tot i no arribar a les xifres pressupostades per un 0,9%. Així mateix, respecte als pensionistes, els de la branca general han disminuït un 3,1%, tot i mantenir-se un 0,3% més del que s’havia pressupostat en un inici. Paral·lelament, els de la branca de jubilació han augmentat un 4,3% en comparació amb l’any passat i superant en un 5,5% la xifra pressupostada prèviament. A més, la taxa de dependència per al mes d’octubre és de 3,05 d’assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació. Aquesta xifra suposa un 0,2% menys respecte l’any 2022 i un 3,3% més del que indicava el pressupost per a l’exercici d’enguany.