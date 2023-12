Myandbank ofereix un compte en USD al 3% de remuneració TAE fins a 50.000 dòlars

Myandbank, el banc 100% digital d'Andbank, ofereix l'obertura d'un compte en dòlars amb una remuneració del 3% TAE fins a 50.000 USD. El compte és totalment gratuït i es pot fer el canvi de divisa des de la mateixa app. El traspàs entre divises tindrà un diferencial del 0,30% (l'1% durant el cap de setmana) i l'actualització del canvi de moneda serà constant. Igualment, totes les transferències internacionals a través del compte en dòlars no tindran cap cost, igual que les efectuades en euros.



Durant el primer any, Myandbank s'ha posicionat com a pioner en la democratització de productes d'estalvi i d'inversió llançant una àmplia gamma de serveis per a qualsevol perfil: des d'un dipòsit al 3% fins a carteres indexades per a quatre perfils de risc diferents a partir de 150 euros.



Les quatre carteres de fons indexats estan compostes per fons de la gestora internacional Vanguard. La inversió es pot fer a partir de només 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custòdia (IGI inclòs).

Campanya Amic i Campanya Nòmina fins al 31 de març

Més de la meitat dels clients s'han donat d'alta al banc a través de la Campanya Amic, que estarà vigent fins al 31 de març de 2024. A través d'aquesta campanya, el client pot guanyar fins a 200 euros, distribuint un "codi amic" a un màxim de 10 amics o familiars que es donin d'alta i tinguin un mínim de 150 euros al compte.



Amb la Campanya Nòmina, Myandbank regala 30 euros al client només per domiciliar la nòmina, sol·licitar una targeta i tenir un saldo mínim de 150 euros. A més, fins al mes de març de 2024, podrà participar en el sorteig de 1.000 euros mensuals.