El teixit comercial del país creix amb l’arribada de les rebaixes

L’impacte de les rebaixes d’hivern es comença ja a deixar veure per les diferents botigues del Principat, que apliquen uns esperats descomptes, més especialment en una època nadalenca en què l’encariment dels preus es nota més que mai, a causa de les problemàtiques socials i econòmiques amb les quals convivim des de fa molts mesos. Des d’EL PERIÒDIC hem tingut l’ocasió de parlar amb diversos comerços que formen part de l’eix comercial vertebrador del nostre país: l’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany. Allà, des de primera hora d’aquest divendres, un bon grapat de residents i turistes es donen cita tant per ultimar les darreres compres de Nadal com també per fer-se amb aquells articles més desitjats i, en alguns casos, inaccessibles la resta de l’any.

L’encarregada d’una de les botigues de roba més emblemàtiques de tot aquest eix comercial va posar en valor l’augment tan significatiu que estan vivint en aquestes darreres hores: «De 10.00 a 12.00 hores sí que és cert que hi ha poca gent, però a partir de primera hora de la tarda és quan la clientela ja augmenta més», va indicar, esmentant especialment la franja de 12.00 a 14.00 hores, en la qual el percentatge de clients «puja fins a un 21%». Dins d’aquesta voràgine, la roba de festa és sens dubte la peça més demandada pels diferents clients: «Es nota que arriben dates com Cap d’Any, perquè la roba de festa és el que més s’està venent». Qüestionada sobre un increment encara més gran de cara al llarg d’aquesta setmana, la resposta és clara: «La xifra continuarà creixent. Aquesta setmana hem acabat amb 6.000 euros i la previsió és que aquests dies arribem fins als 10.000 euros».

L’encarregat de Pollyanna Andorra, Abel Safri, va pronunciar-se en unes línies semblants: «Aquests dies de festa fan que augmentin molt les vendes. Andorra està de moda i és un lloc que convida a comprar», afegint que «ens trobem amb unes xifres semblants a les de l’any passat. Durant el mes de desembre sempre augmenta el moviment de vendes». Entre les marques més demandades pels clients, unes destaquen per sobre de les altres sense cap mena de dubte. En les dones, Zadig & Voltaire, Bazar Deluxe i Blauer; en els homes, impera també aquesta última, juntament amb Mackage i Saint Barth. Safri també va posar en relleu la bona feina de Pollyanna en dates com aquestes, ja que «no destaquem per les marques que venem, sinó per la nostra màxima atenció al client, el bon assessorament i la fidelització dels compradors».

Més enllà de les botigues de roba, els descomptes també es van estendre a altres establiments del país. L’encarregada d’una de les perfumeries més reconegudes a Andorra va posar en relleu «l’augment significatiu del nombre de clients», tot i que aquesta «no es podia comparar amb la viscuda en altres comerços» en què els preus rebaixats són més evidents. De la mateixa manera, un treballador d’una botiga electrònica propera a les botigues amb més afluència va destacar que, tot i no comptar amb descomptes als seus productes, «hem notat l’increment de clients en tot l’eix comercial, el qual també ens ha ajudat una mica a nosaltres».

Així doncs, s’espera que durant aquests pròxims dies l’augment de clients als diferents comerços del país continuï creixent, assoleixi unes dades semblants a les de l’any passat i doti d’un major impacte el teixit comercial de tota Andorra.