Les grans superfícies venen un 1,6% més durant el mes d'octubre

Pel que fa a l'índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l'efecte dels preus, a l'octubre van decréixer el 6% respecte a l'octubre de l'any anterior. Pel que fa a l'índex de la categoria alimentació, va caure un 1,5%, mentre que la resta de productes van davallar un 11,1% respecte al mateix període de l'any anterior. La magnitud dels índexs respecte de la mesura a preus corrents va disminuir per l'efecte negatiu dels preus.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general corresponent a l'octubre va experimentar una variació positiva del 5% respecte al setembre del 2023, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

Per El Periòdic

