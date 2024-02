La falsificació documental, un delicte habitual durant el 2023

Els delictes per falsificació de documents s'ha convertit en una infracció habitual durant el 2023. Aquest tipus d'il·legalitat, que la justícia el cataloga en contra de la fe pública, ha patit un augment dràstic del 94,31%, que representa el total de 171 procediments.



Per una banda, la creació de documentació privada falsa és el pic més alt registrat entre aquestes il·legitimitats. En particular es recopilen 28 procediments i uns altres 27 pel seu ús i comercialització. Això es tradueix en la presentació falsificada de documents d'identitat, carnets de conduir, receptes mèdiques o certificats d'experiència laboral, entre altres. De l'altra, centrant el focus en l'àmbit públic amb la falsificació de documents mercantils i altres acreditacions, la fiscalia confirma un recompte de 41 delictes, segons informa l'ANA.



Així, de les dades de la memòria de la fiscalia es desprenen condemnes a un total de 97 persones, 63 homes i 34 dones, per delictes majors. Els tipus de sancions per aquestes infraccions van des de les penes de presó de tres a sis mesos, arrestos domiciliaris, fins a ordres d'expulsió, multes i mesures disciplinàries educatives.



La usurpació d'identitat també s'inclou dins d'aquesta mala praxi i recull total de divuit diligències prèvies, de les quals només una s'ha constituït en una infracció penal. La memòria judicial també abasteix tres casos de falsedat de moneda i circulació de la mateixa, sense la impugnació de sanció.