El PS torna a insistir en l'increment de l'IPC al 4,6% a les pensions dels no residents al país

El partit socialdemòcrata ha tornat a denunciar avui el fet que el Govern no donés per aprovat l’increment de l’IPC de les pensions als jubilats que no es troben residint a Andorra. “El nostre partit va ser l’únic que es va manifestar en contra de l’esmena que s’havia introduït a la Llei del pressupost per evitar l’augment de l’IPC”, ha afirmat la primera secretària de la formació política, Marta Pujol, qui ha comparegut aquesta tarda en roda de premsa amb Gerard Alís, membre de l’executiva. “Es tracta d’una esmena discriminatòria, que vulnera els tractats institucionals i, fins i tot, constitucionals”, ha afegit, recalcant que el Copríncep francès “es va negar a signar la llei fins que no és tirés enrere”. Un fet que, segons Alís, celebren des del partit: “Celebrem que posi sobre la taula aquesta qüestió i oferim la mà a debatre amb altres grups parlamentaris”, lamentant, però que “no se’ns hagi fet cas una vegada més i, per conseqüent, la firma del pressupost es retardi fins al juliol”.

I és que per al membre de l’executiva socialdemòcrata, la qüestió és molt més simple del que sembla: “Volem eliminar tot allò que causa discriminació i les pensions per jubilació, així com les prestacions en general, s’han de revaloritzar al 4,6% a tothom, indistintament que visquin a Andorra o a l’estranger”. A més, Alís manifesta que aquestes pensions “són contributives i les percep una persona que, després de treballar uns anys al país, ha contribuït en el seu desenvolupament econòmic”, motiu pel qual creu que no és just que “l’increment de l’IPC depengui de si en el moment de jubilar-se continua vivint a Andorra o no”.