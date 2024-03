El Consell General recupera un document d'actes sostret feia dècades

La Casa de la Vall ha sigut testimoni avui de l’anunci del retorn d’una part molt rellevant del fons documental del Consell General, el qual recull els actes compresos en el període entre 1743 i 1864. Així ho ha manifestat el síndic general, Carles Ensenyat, qui ha explicat que es tracta d’un document que “explica l'activitat de la institució durant aquells anys en què Andorra va viure transformacions importants i escenaris complexos tant en la vida social i econòmica interna com en el context internacional”, posant en rellevància, a més, que “es posa nom a les persones que van treballar per solucionar els problemes de l’època”.

Segons Ensenyat, el document feia dècades que havia sigut sostret, sense que es conegués l’autoria de la persona que va cometre el robatori o com va arribar a desaparèixer de l’armari de les set claus, lloc en què estava custodiat fins al moment. “Gràcies a la Policia i l’ajuda desinteressada d’un ciutadà com Eduard Navarro, el document ha pogut ser recuperat i restituït al seu propietari legítim, que és el Consell General”, ha indicat, afegint que “cap expert l’havia pogut consultar abans i, per tant, donarà la possibilitat d’aprofundir en el coneixement de la història d’Andorra, així com conèixer millor el nostre passat i a nosaltres mateixos”.

La recuperació del document es va iniciar ara fa sis mesos, moment en què l’historiador Jordi Guillaumet, encarregat de transcriure les actes del Consell General, va començar a indagar en la localització d’aquest, el qual portava buscant-se des de principis del segle XX. A través de la figura de Navarro, un advocat va contactar amb ell per informar-li que un dels seus clients comptava amb el llibre en qüestió i que, segons semblava, demanava diners a canvi de retornar-lo. Tal com Ensenyat ha afirmat, “el Consell General no pot pagar alguna cosa sostreta, ni moralment ni legalment, per tant vam iniciar una negociació psicològica per fer entendre el valor que tenia”, ressaltant que la xifra per comptar amb un BIC robat és de 300.000 cada acta.

Pel que fa al contingut del llibre, aquest permetrà “comprendre el trànsit d’Andorra de l’edat moderna a la contemporaneïtat, una època marcada per la crisi i la desaparició de les fargues i la indústria del ferro”, ha esmentat Ensenyat, destacant que les actes compreses dins d’ell van des del moment en què s’encarrega a Fiter i Rossell la redacció del Manual Digest fins a la nova reforma. “Les actes recullen l’activitat a l’època de la Revolució Francesa, de les guerres napoleòniques i de les primeres guerres carlines”, posant el síndic general el punt en què “el retorn d’aquest volum no és simplement una part de la memòria del Consell General, sinó que és una part d’ell”.