Concòrdia demana fer pública tota la documentació referent a l'Acord d'associació

El Grup Parlamentari de Concòrdia ha demanat avui "transparència total" al Govern pel que fa a la informació relacionada amb l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Tenint en compte la transcendència de la negociació pel futur del país, el partit, insisteix en la importància que aquesta sigui accessible i pública per a tots els ciutadans. Segons ha explicat el Grup Parlamentari a través d'un comunicat de premsa, "la fórmula de fer arribar la informació a la ciutadania és que en pugui disposar al més aviat possible i sense filtres".

Concòrdia denúncia, "l’opacitat amb què l’Executiu ha portat les negociacions de l’Acord d’associació, i reitera que la fórmula del pacte d’estat manca de legitimitat democràtica, tenint en compte que no hi són presents la majoria dels parlamentaris dels grups de l’oposició".

Per aquest motiu, Cerni Escalé ha sol·licitat avui tota la documentació relacionada amb l’última versió de què disposa l’Executiu pel que fa a l’acord marc, als protocols específics per a Andorra i als annexos.

Escalé també ha demanat les avaluacions externes d’impacte que es disposin fins al dia d’avui, els documents de posició ministerials i els elements de situació referents a l’acord, així com els intercanvis oficials de comunicacions que hi hagi hagut entre la secretaria d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea i Brussel·les, a més d’altres documents d’anàlisi de caràcter intern sobre l’acord. En el cas de disposar-ne, Concòrdia també ha demanat poder rebre el protocol o protocols específics per a San Marino, amb qui la Unió Europea també ha negociat un Acord d’associació.

El partit ha sol·licitat poder rebre aquesta informació de la "manera més urgent possible". Avui, la informació més actualitzada de què disposa el grup parlamentari "és del novembre de 2023". A més, el pròxim 21 de març se celebrarà al Consell General una sessió informativa sobre l’Acord d’associació, amb una estructura que serà com la d’un Debat d’Orientació Política. Tenint en compte que l’objectiu és debatre sobre el fons de l’acord, "és essencial poder disposar de tots els documents i treballar-los de la forma més detallada possible".