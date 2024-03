El Govern afirma que la CASS ha de depurar responsabilitats polítiques per les pensions

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, s'ha pronunciat avui en roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre la qüestió de la comissió d'enquesta de les pensions d'invalidesa de la CASS. "El consell d'administració de la CASS és l'òrgan competent de decidir si portarà aquest afer a la Fiscalia o no", ha indicat, així com "mirar si ha de depurar responsabilitats polítiques en la qüestió". I és que per al ministre portaveu, la posició de l'Executiu envers la casuística és bastant clara: "El Govern és el principal interessat a esbrinar què ha passat i no podem vestir un relat al voltant de que és el responsable, ja que és un perjudicat més com la resta de grups parlamentaris o institucions".

De cara a poder esbrinar el que envolta a tot el conjunt de l'afer, Casal ha recalcat que no només s'està treballant a partir de la via de la Fiscalia, sinó que també es tindrà en compte la decisió presa per la comissió d'investigació del Consell General: "La comissió d'enquesta que s'aprovarà en la sessió del Consell General pot aportar més informació o intentar depurar responsabilitats polítiques, però no es pot erigir en comissió judicial perquè això és competència de l'òrgan judicial a través de la Fiscalia".

A més, el ministre portaveu ha afirmat que no només el Govern és un dels interessats en conèixer què ha passat, sinó que també la ciutadania, "més enllà de com es fa", emfatitzant que "s'ha de respectar el reglament del Consell", el qual marca que la representació no ha de ser per una separació de poders, sinó proporcional "en funció dels membres que té cada grup parlamentari a l'hemicicle".