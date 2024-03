Es restringeixen les quotes d’immigrants per apostar pel creixement sostenible

Per part de l’Executiu, la intenció és iniciar la proposta en els propers dies, més tenint en compte que ens trobem en el final de la temporada d’hivern: «És el moment de prorrogar les quotes prorrogables i encetar el tràmit cap a la quota d’estiu» , recalcant que es tracta d’un «procés de reflexió transversal amb altres temàtiques. Quan tinguem tot el conjunt, les podrem presentar públicament» . La problemàtica actual de la situació de l’habitatge és també una de les màximes a tenir en compte dins de la proposta, la qual és «estructural i s’ha d’intentar solucions amb ingredients transversals» , siguin polítiques migratòries, d’habitatge, turístiques, urbanístiques o d’inversió estrangera. «L’objectiu de la reflexió global és anar cap a un creixement més sostenible i digerible» .

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’ahir, i qüestionat per les quotes d’immigració que contempla actualment la legislatura governamental, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha indicat la necessitat de trobar un equilibri entre donar resposta a les demandes de la patronal, encarregada d’arbitrar els permisos de treball, i el creixement digerible de l’economia del país: «El Govern està duent a terme un debat al voltant del creixement sostenible, el qual implica una reflexió transversal de la nostra normativa» , ha explicat el portaveu, afegint que l’esmentada «es va traslladar als col·lectius de la patronal com la CEA, el sector hoteler i el sector comercial» .

Per Alex Montero

