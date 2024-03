Andorra Endavant denuncia "l'ambient crític" que travessen els treballadors del SAAS

En una nova sessió del Consell General, el grup parlamentari d’Andorra Endavant ha posat en manifest la situació actual dels treballadors del SAAS, així com una revisió del conveni col·lectiu actual de cara al segon semestre del 2024 amb l’objectiu de millorar les condicions d’aquests. Segons la consellera general Noemí Amador, el SAAS arrossega un “ambient crític” des de fa molts anys, així com una “manca decreixent de personal mèdic i metges qualificats”. Aquesta situació, la qual es veu directament reflectida amb les “condicions més favorables dels països veïns i el problema a l’accés de l’habitatge”, fa necessari que es vegin modificades les condicions laborals marcades per l’actual conveni: “Correm el risc de perdre treballadors i una qualitat assistencial, a més de comprometre l'eficàcia del nostre sistema salut, un pilar fonamental per al benestar de la societat”, ha indicat Amador.

De cara a poder pal·liar aquest afer, la consellera ha proposat la creació d’una enquesta anònima i obligatòria per als treballadors del SAAS, amb l’objectiu així de saber realment quina és la casuística que porta a que imperi aquest ambient crític. Una proposta que, per a la ministra de Salut, Helena Mas, ha de ser executada per la direcció del SAAS i no per Govern: “Som coneixedors de la manca de professionals en determinats sectors, però no és un problema només a Andorra, sinó que també és compartit amb altres països”, ha apuntat, emfatitzant el fet que el conveni es va aprovar l’octubre del 2022 amb una durada acordada de tres anys i que, per tant, “no ha passat el temps necessari per avaluar el seu funcionament”. Segons Mas, la direcció del SAAS “ha mantingut una actitud permanent de diàleg per avaluar les propostes del comitè d’empresa, en què estan representats tots els treballadors del sistema sanitari”.

Així i tot, la titular de la cartera de Salut ha destacat que al mes de gener es va fixar la regularització econòmica a 280 professionals del pla de carrera i que, alhora, s’estan atenent les demandes del comitè d’empresa per arribar a la creació d’un altre text acordat abans que finalitzi l’actual conveni, previst per a l’octubre de 2025. “L’objectiu sempre ha sigut millorar les condicions laborals dels treballadors, tenint en compte la realitat d’altres sectors i la sostenibilitat del sistema”, ha apuntat Mas.

Procés d'homologació de les titulacions universitàries/ La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela s'ha interessat per l'actual llarga llista d'espera del reconeixement de títols educatius a Espanya, un fet que el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha justificat davant de la "manca de recursos" que travessa el departament d'homologació espanyol. Així i tot, Baró afirma que, en la comissió mixta celebrada fa unes setmanes, ja es va apuntar a la voluntat d'incorporar més personal al departament esmentat.