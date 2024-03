Aprovada la comissió d'enquesta sobre les pensions de la CASS presentada per l'oposició

Llum verda a la proposta de la comissió d'enquesta per investigar les irregularitats de les pensions de la CASS presentada pels grups parlamentaris de Concòrdia, Socialdemòcrata i el conseller no adscrit, Victor Pintos. Amb els vots a favor de tot l'hemicicle del Consell General, inclosos els dels grups de la majoria, la proposta ha portat a tot un quòrom que només s'ha vist lleugerament interromput per l'objecte referit a les responsabilitats envers la problemàtica sorgida. Per als grups de l'oposició, la recerca de responsables és necessària; per a Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos, la finalitat de la creació de la comissió és una altra.

"Les responsabilitats han de ser dictades pel Tribunal, però si en el recurs d'investigació hi ha indicis de responsabilitat penal, aquesta cambra té l'obligació de portar-los a la Fiscalia", ha afirmat el president del grup de Concòrdia, Cerni Escalé, remarcant, això sí, que s'han de separar de les responsabilitats purament polítiques, les quals han de ser tractades al Consell General. Per a Escalé, són els membres de la institució legislativa els que s'han d'encarregar d'examinar en profunditat el què ha passat realment a la parapública i no el seu consell d'administració, ja que "molts dels seus membres ja hi eren quan es van donar aquestes irresponsabilitats", així com tampoc el Govern encapçalat per Xavier Espot, en tenir "un contacte directe amb la CASS".

La resposta per part del grup parlamentari demòcrata ha sigut clara i ha marcat la línia de diferenciació respecte a la proposta presentada pels grups de l'oposició: "L'objectiu és aclarir què ha passat i no determinar responsabilitat, ja que això correspon a altres òrgans", ha indicat el president del grup, Jordi Jordana, qui considera que "una cosa és la manca de regularització i una altra la creació de la comissió, una vegada identificat el problema". Tal com ha esmentat Jordana, la necessitat actual implica situar cada punt en el seu context i no barrejar-los artificialment, ja que "el focus del problema és la CASS i és el que realment s'ha d'investigar".

Una de les altres qüestions tractades a la sessió celebrada aquesta tarda ha sigut la relativa a la composició de la comissió d'enquesta. La proposta presentada per l'oposició recollia una "composició proporcional", atorgant una majoria al grup parlamentari demòcrata, sempre i quan en la conducció dels debats "tothom pugui tenir veu i hi hagi garanties que no es posaran límits". Així doncs, la comissió estarà formada per tres membres de la formació taronja, dos membres de Concòrdia, un membre socialdemòcrata i el conseller no adscrit. Així i tot, Jordana ha emfatitzat que el reglament de la composició "ha de ser proporcional al nombre de consellers de cada grup parlamentari", el qual guarda una relació directa amb "el vot ponderat".

D'aquesta manera, el grup parlamentari demòcrata podrà decidir els actors que farà comparèixer davant la comissió, sempre i quan aquests puguin aportar algun tipus d'informació d'interès. Sobre aquestes compareixences, hauran de ser públiques, excepte que es decideixi per consens i que aquells que compareguin "siguin persones sense vinculació contractual amb la CASS o quan no es tracti de càrrecs públics o de designació pública". Finalment, i pel que fa a la presidència de la comissió, serà un representant socialdemòcrata el que s'encarregarà de dur-la a terme, mentre que la vicepresidència sí que recaurà en la formació taronja.