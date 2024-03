ERC sol·licita la presència d'Espot a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya

El grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats espanyol ha demanat la compareixença del cap de Govern, Xavier Espot, davant la comissió d'investigació de l'anomenada 'operació Catalunya'. A més de la compareixença d'Espot, es demana també la presència de l'exministre d'exteriors Gilbert Saboya, el director de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), Carlos Fiñana, i els germans Cierco per la seva implicació en la trama de la Banca Privada d'Andorra (BPA) i la seva relació amb l'operació Catalunya. El grup parlamentari català desitja, entre altres temes, que s'investigui la presumpta interferència del Govern de Rajoy en la sobirania d'Andorra.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació