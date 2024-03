Tor rep les còpies d’estil de set ambaixadors acreditats a Andorra

Paral·lelament, aquest divendres els ambaixadors que han presentat les còpies d’estil a la ministra presentaran les cartes credencials al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, amb l’objectiu de completar el procés d’acreditació com a ambaixadors d’Andorra.

Les diverses trobades permeten reforçar la cooperació bilateral amb aquests països i incrementar els lligams d’Andorra a nivell internacional perquè els diplomàtics d’arreu puguin conèixer de primera mà les especificitats i realitats d’Andorra. Cal destacar que l’entrega de còpies d’estil s’ha fet coincidir amb la celebració de la Constitució, en la qual prenen part diversos ambaixadors acreditats a Andorra, i, per aquest motiu, la ministra es reunirà al llarg d’aquesta setmana amb altres ambaixadors acreditats de països com Xipre, Índia o Itàlia, entre altres.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha rebut aquest dimecres diversos ambaixadors acreditats a Andorra per tal de mantenir una reunió de treball i rebre les còpies d’estil que els acrediten com a ambaixadors al Principat. Tor ha rebut les còpies de set ambaixadors dels països següents: Turquia, Sultanat d’Oman, Macedònia del Nord, Cambodja, Sri Lanka, Unió dels Emirats Àrabs i El Salvador.

Per El Periòdic

